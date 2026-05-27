'45세' 베복 심은진, 시험관 5번 실패 후 재도전 "자연임신 확률 2%..올해까지 해보기로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 베이비복스 심은진이 2세를 향한 간절한 마음을 털어놨다.

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최근 유튜브 채널 '찐자매 cross'에는 '과연 이희진은 결혼할 수 있을까? 소름 돋는 결과!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 심은진과 이희진은 타로를 잘 본다고 알려진 지인과 함께 재미 삼아 타로점을 진행했다.

이날 심은진은 "시험관 중이니까 내 인생에도 아기가 있을 수 있는지 보고 싶다. 맹신하는 건 아니다"라며 "약간 두렵지만 재미로 보는 거니까 아이가 있는지 물어보겠다"며 2세에 관한 타로점을 봤다.

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지인은 "가을인 9~10월쯤에 잘 안되는 경우가 있을 수 있을 거 같다"고 조심스럽게 언급했다. 이에 심은진 "올해까지는 할 거다. 가을에는 그럴 수 있다. 6월부터 다시 시작할 거니까 가을에는 충분히 그럴 수 있다"고 말했다.

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이어 지인은 "(올해) 좋은 결과가 있을 거로 나온다. 더 열심히 하려고 한다고 나온다. 결론적으로는 결과는 좋다고 나온다"고 덧붙였다.

심은진은 "어쨌든 올해까지는 해보기로 했다. 아예 안 되는 건 아니라더라. 내가 포기만 안 하면 안 되지는 않는다고 했다"며 기대감을 내비쳤다. 그러자 지인은 "기존에 했던 게 실패하고 나서 다른 프로세스를 시도해 볼 수 있다고 한다. 뭔가 다른 길로 하는 게 성공한다고 나온다"고 설명했다.

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이를 들은 심은진은 "내가 병원을 바꾸나? 자연임신인가? 자연임신 확률은 2~3%라고 했다"며 궁금해했다. 이어 "약도 진짜 많고 맞는 주사도 때마다 다르다"며 시험관 시술 과정의 고충도 털어놨다.

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끝으로 지인은 "뭔가 하나 성공할만한 게 생기는 거 같다. 기존에 하던 거는 결과가 조금 안 좋은데 그거 말고 다른 게 결과가 좋아서 가족이 된다고 나온다"고 전했다.

한편 심은진은 2021년 배우 전승빈과 결혼했다. 지난해 14년 만에 완전체로 뭉친 베이비복스 무대에서 부은 얼굴로 나타나 걱정을 샀던 그는 한 방송에서 "시험관 시술을 하면서 6kg이 쪘다"고 밝힌 바 있다.

2024년부터 시험관 시술을 시작해 5차례 실패를 겪었다는 심은진은 "한 번 더 실패하면 그만해야 하는 거 아닌가 했다"며 "희망 고문이라는 게 여기에서 포기하면 안 될 것 같더라. 그래서 다시 한번 할지 고민 중"이라고 털어놨다.