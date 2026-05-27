'빗속 혈투 완승' 삼성 오늘도 1위 지켰다! SSG 어쩌나 패패패패패패패패[인천 리뷰]

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 이닝을 마친 삼성 선발 후라도와 포수 강민호가 주먹을 부딪히고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]우중 혈투 속에서 결국 삼성 라이온즈가 웃었다.

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삼성은 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 4차전 맞대결에서 4대1로 승리했다. 이날 승리로 삼성은 시즌 29승(1무18패) 고지를 밟으며 2연승을 달렸고, LG의 거센 추격을 따돌리고 단독 선두를 굳게 지켰다. 반면 SSG는 최근 8연패에 빠졌다.

삼성 선발 라인업=김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-전병우(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 선발투수 후라도

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-정준재(2루수)-에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-한유섬(우익수)-최지훈(중견수)-오태곤(1루수)-안상현(3루수)-이지영(포수) 선발투수 베니지아노

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이날 양팀 선발 투수들은 팽팽한 호투를 펼쳤다. 1회초 삼성이 먼저 득점 찬스를 만들었다. 2사 후 구자욱이 볼넷으로 출루했고, 최형우의 안타로 주자 1,3루. 그러나 디아즈가 좌익수 뜬공으로 잡히며 득점에 실패했다. SSG도 1회말 1사 후 정준재가 내야 안타로 출루했으나 후속 타자들의 침묵으로 점수로 연결되지 못했다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 무사 1루 삼성 박승규가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

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삼성은 4회초 만루 기회도 무산됐다. 1아웃 이후에 디아즈의 안타, 전병우의 사구 출루, 강민호의 볼넷 출루로 주자가 차곡차곡 쌓였다. 1사 만루 빅찬스. 그러나 류지혁이 초구를 건드려 1루 땅볼을 기록했고 3루주자 디아즈가 홈에서 태그 아웃됐다. 이어진 2사 만루에서도 이재현이 중견수 뜬공으로 물러났다.

4회말 SSG가 먼저 점수를 뽑았다. 1사 후 에레디아가 몸에 맞는 볼로 출루했고, 김재환이 삼진으로 물러났으나 한유섬의 안타로 주자 1,3루. 최지훈의 1루수 방면 땅볼때 삼성 1루수 디아즈의 포구 실책이 나왔다. 선행주자를 신경쓴 디아즈가 공을 완전히 잡지 못하고 떨어트렸고 그사이 3루주자 에레디아가 홈을 밟았다. SSG가 1-0 리드를 잡았다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 무사 1루 삼성 박승규가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

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그러나 삼성이 5회초 곧장 역전에 성공했다. 이닝 선두타자 김지찬이 풀카운트 승부에서 볼넷으로 걸어나갔고, 뒤이어 박승규의 홈런이 터졌다. 박승규는 1B1S에서 베니지아노의 슬라이더를 공략해 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 역전 투런 홈런을 터뜨렸다. 삼성이 2-1로 뒤집었다.

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이후 다시 양팀 공격은 소강 상태에 접어들었다. 삼성은 5회말 이어진 2사 만루 찬스에서 추가 득점에 실패했다.

선발 아리엘 후라도가 7이닝 5안타 3탈삼진 2볼넷 1실점(비자책)을 기록하고 물러난 후, 삼성은 지키기에 돌입했다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 9회 안타를 치고 대주자와 교체되는 구자욱을 반기는 삼성 코치진. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

2-1, 1점 차로 앞선 8회말 배찬승이 두번째 투수로 등판해 2사 후 에레디아에게 볼넷을 내줬으나 김재환을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다.

5회 이후 추가점이 없던 삼성은 9회초 마침내 달아나는 점수를 만들었다. SSG는 추격하는 상황에서 마무리 조병현을 냈고, 삼성 타자들이 조병현을 공략했다. 김지찬의 볼넷과 구자욱의 안타로 만든 1사 1,2루 찬스. 최형우가 우익수 앞으로 흘러가는 1타점 적시타를 터뜨리면서 2루주자 김지찬이 득점에 성공했다.

이어 디아즈가 스트레이트 볼넷으로 걸어나갔고 1사 만루에서 전병우가 중견수 방면 희생플라이를 기록하면서, 3루주자 김헌곤이 득점했다. 삼성은 9회초 2점을 더 보태며 4-1로 달아나는데 성공했다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com