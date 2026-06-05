빛고을 가득 메운 "생일 축하합니다" 합창…25번째 생일 셀프 축하! KIA 박민, 시즌 3호포 쾅 [광주현장]

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 박민이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈 박민이 시즌 3호포를 터뜨렸다.

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박민은 5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈전에서 삼성 선발 오러클린을 상대로 홈런포를 가동했다.

KIA는 1회말 나성범-아데를린의 적시타로 2점을 선취한 상황. 0-2로 앞선 4회말 1사 후 윤도현이 삼진당했지만, 볼이 빠지면서 낫아웃으로 1루에 출루했다.

박민은 2회말 첫 타석에서 날카로운 타구를 만들어냈지만, 3루수 전병우의 글러브로 빨려들어가는 직선타였다.

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하지만 4회말 두번째 타석에는 달랐다. 오러클린의 131㎞ 슬라이더를 통타, 왼쪽 담장을 넘기는 2점 홈런을 만들어냈다. 몸쪽 낮은 코스의 볼이었는데, 정확히 때려 홈런으로 연결했다.

KIA 박민. 사진제공=KIA 타이거즈

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공교롭게도 이날은 박민의 25번째 생일이었다. 박민이 그라운드를 돌아 더그아웃으로 들어가는 사이, 광주 야구팬들은 박민을 위해 '생일 축하합니다'를 외쳤다.

이날 챔피언스필드는 경기시작 전인 오후 5시 15분부로 2만 500장의 티켓이 매진됐다. 광주는 올해 17번째 매진이자 최근 홈경기 7경기 연속 매진이다. 중간에 선거일이 끼어있어 보기드문 주중 3연전 매진도 이뤄졌다.

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박민은 자신의 생일에 홈런도 치고, 홈구장을 꽉 채운 팬들로부터 생일 축하도 받는 보기드문 경험을 하게 됐다. 경기전까지 타율 2할2푼, OPS(출루율+장타율) 0.614로 아직까진 타격에서 두각을 드러내지 못하고 있다.

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하지만 올시즌 이범호 KIA 감독의 확실한 신뢰 속에 출전시간을 늘리면서 올해만 3개째 아치를 그렸다. 프로 통산 4개째 홈런포다.

선발 애덤 올러의 완벽한 호투 속 KIA 타선은 삼성 선발 오러클린을 상대로 4점을 따내며 5이닝만에 끌어내렸다. 결과적으로 박민의 수훈이 컸다.

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 박민이 홈을 향해 달리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com