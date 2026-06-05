[단독]"韓 대표팀 코치진, 멕시코 대표팀 염탐" 멕시코의 초황당 '스파이 파견설' 딱 걸렸다…알고보니 한국 취재진

출처=TUDN 홈페이지 영상 캡쳐

◇'ESPIAS'는 스페인어로 '스파이'다. 출처=TV 아즈테카 홈페이지 캡쳐

출처=클라로 스포츠 홈페이지 캡쳐

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]복수의 멕시코 매체가 제기한 대한민국 월드컵대표팀 스태프의 멕시코 축구대표팀 염탐설은 실체가 없는 '오보'였다.

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멕시코 방송 'TUDN'은 5일(이하 한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 멕시코와 세르비아의 A매치 친선경기에 '익숙한 적'이 방문했다고 보도했다.

이 매체는 '2026년 북중미월드컵에서 '엘 트리'(멕시코 대표팀 애칭)의 조별리그 두 번째 상대인 한국 대표팀의 코칭 스태프(cuerpo tecnico de la seleccion de Corea del Sur)가 경기장 내 귀빈석에 자리했다'라고 밝혔다.

이어 '한국 대표단은 에스타디오 과달라하라에서 열릴 멕시코와의 맞대결에 대비해 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀의 경기 내용을 면밀히 관찰하고 세부 사항을 기록했다'면서 1분 7초짜리 영상을 공개했다.

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이 매체는 '멕시코 대표팀을 '염탐'하기 위해 톨루카에 나타난 '숙적''이라는 자극적인 제목으로 멕시코 팬들의 영상 '클릭'을 유도했다. 영상은 멕시코가 3-1로 앞선 후반 17분쯤 촬영된 것으로, 화면에 잡힌 인물 중 아시아인으로 추정되는 사람은 남성 세 명이다. 'TUDN'은 해당 아시아인이 한국인인지도 불분명한 상황에서 '한국 대표팀 코치진(관계자)'라고 확정적으로 보도했다.

로이터연합뉴스

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다른 방송사인 'TV 아즈테카'도 이날 '멕시코-세르비아전에 포착된 한국의 스파이들'이라는 자극적인 제하의 기사에서 '이 중계 카메라에는 멕시코측에 즉각적인 경각심을 불러일으킨 장면이 포착됐다. 경기장 관중석에 한국 스카우트들이 분명하게 모습을 드러낸 것'이라고 보도했다.

이에 대해 대표팀 관계자는 스포츠조선과 통화에서 "대표팀 스태프를 오늘 톨루카 경기장에 파견한 사실이 없다"라고 황당하다는 반응을 보였다.

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영상에 찍힌 남성이 누구인지 수소문한 끝에 국내 모 방송사 기자들인 것으로 확인됐다. 월드컵 상대국인 멕시코의 대회 전 마지막 평가전을 취재하러 간 것뿐인데, 졸지에 '스파이', '칩입자'로 의심받았다. 영상, 기사를 통해 얼굴까지 '박제'가 됐다.

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결론적으로 두 멕시코 매체는 '관중석에 앉은 아시아인'을 보고는 상상의 나래를 편 것으로 보인다. 'TV 아즈테카'는 '카메라는 전술 배치, 압박 방식, 선수들의 움직임을 꼼꼼히 기록하는 한국측 '스파이'를 비췄다'며 '월드컵을 앞두고 정보 수집과 스포츠 첩보 활동이 본격적으로 시작된 것'이라고 밝혔다. 멕시코는 이날 '세르비아 2군'을 상대로 5대1 승리했다.

영상 속 방송사 취재기자는 노트북을 열어 무언가를 작성하고 있는 건 사실이다. 하지만 그게 '전술 배치, 압박 방식' 등 멕시코에 대한 '비밀 정보'를 써내려가는 것인지는 '신'이 아닌 이상 중계화면만으론 알 길이 없다. 보통 취재기자는 취재한 내용만을 노트북에 적는다.

이 매체는 한술 더 떠 '한국은 결코 만만한 상대가 아니다. 멕시코가 조별리그에서 반드시 넘어야 할 주요 관문이다. 한국측의 이러한 발 빠른 전략적 움직임은 실수를 용납하지 않겠다는 의지를 보여준다'라고 전했다.

멕시코의 유명 스포츠 매체 '클라로 스포츠'도 거들었다. "톨루카를 찾은 상대 팀(세르비아)이 강호는 아니었지만, 한국 측 관계자들은 경기를 분석하며 컴퓨터에 내용을 기록하는 모습이 포착됐다. 이는 양국 간의 맞대결이 아직 며칠 남았음에도 불구하고 멕시코의 경기 스타일을 파악해 보고서를 작성하려는 의도로 보인다"라고 보도했다.

AP연합뉴스

이어 "아쉽게도 한국 대표팀 관계자들이 정보 수집을 하는 동안, 아기레 감독은 월드컵 개막전 선발 명단을 아직 확정하지 않은 상태였다. 아기레 감독은 아즈테카 경기장에서 열릴 남아프리카공화국과의 경기에 나설 선수를 결정하기 전, 일주일 동안 선수들의 훈련 모습을 더 지켜볼 계획이라고 밝혔다"라며 존재하지도 않는 '한국측 관계자'가 헛걸음했으리라 추측했다.

국내 취재진을 스파이로 만드는 멕시코 매체의 보도는 '월드컵'이라는 '축구 전쟁'의 신호탄을 쏜 것이나 다름없다. 앞으로 '광역 도발'이 이어질 가능성도 있다. 그만큼 12일 개막하는 월드컵이 코앞으로 다가온 걸 실감할 수 있다. 미국 유타주 솔트레이크시티에서 18일간 사전 캠프를 성공리에 마친 대한민국은 6일 '결전의 땅' 멕시코 과달라하라로 이동한다. 12일 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 조별리그 A조 1차전을 치른 뒤, 19일 같은 경기장에서 멕시코와 격돌한다. A조 조 순위 싸움의 분수령이 될 경기로 여겨진다. 25일엔 멕시코 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 3차전을 펼친다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com