'최진실 딸' 최준희, 골반뽕 이어 또 고백 "몸매 보정 티셔츠, 예쁘죠?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 메이크업 전후 모습을 공개하며 화제를 모았다.

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최준희는 5일 자신의 SNS에 "레몬에이드 마시러 가실~?"이라는 글과 함께 메이크업 전후 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최준희는 안경을 착용한 채 수수한 민낯으로 카메라를 응시하고 있다. 꾸밈없는 자연스러운 모습으로 등장한 그는 화면 전환과 동시에 화려한 메이크업을 완성한 모습으로 변신해 시선을 사로잡았다.

특히 메이크업 후에는 한층 또렷해진 이목구비와 선명한 눈매, 긴 생머리가 어우러지며 색다른 분위기를 자아냈다. 청순하면서도 세련된 매력이 돋보이는 비주얼은 마치 화보 속 한 장면을 연상케 했다.

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민낯과 메이크업 후의 극명한 분위기 차이도 눈길을 끌었다. 자연스러운 일상 모습에서 화려한 스타일링까지 완벽하게 소화하며 팔로워들의 감탄을 자아냈다.

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또한 최준희는 팬들과의 소통 과정에서 솔직한 입담도 드러냈다. 한 팬이 착용한 의상 정보를 묻자 그는 "이거 몸매 보정 티다. 예쁘죠?"라고 답하며 숨김없는 매력을 보여줬다.

앞서 최준희는 자신의 SNS를 통해 "뼈말라 단점 딱 하나 찾음. 골반뽕 없이 어케 살죠?"라며 몸매 보정 패드 사용 사실을 솔직하게 공개해 화제를 모으기도 했다. 꾸밈없는 고백과 자신감 있는 태도로 팬들과 활발히 소통하며 관심을 받고 있다.

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한편 2003년생인 최준희는 고(故) 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로 대중에게 얼굴을 알렸다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동 가능성을 열었지만, 약 3개월 만에 계약을 해지하고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.

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최근에는 오랜 기간 교제해 온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 장을 열었다. 신혼 생활과 함께 더욱 솔직해진 일상 공개가 이어지며 대중의 관심이 계속되고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com