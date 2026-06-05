'81세' 백일섭, 졸혼 10년 차 근황 "혼자라는 생각 안 들어..반려견 덕에 외로울 틈 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백일섭이 졸혼 10년 차에도 외로움을 느끼지 않는다고 밝혔다.

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4일 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭'에는 '할배의 입맛은 오늘도 출발'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백일섭은 차박지에서 무속인과 만나 진솔한 이야기를 나눴다. 대화 도중 무속인은 백일섭에게 "이사했던데 그 집에 계속 살 생각이냐. 2~3년 정도 있으면 다른 곳으로 이사하고 싶을 것 같다"고 말했다.

이에 백일섭은 "화성에 집이 있는데 5년 정도 살았다. 그런데 애들이 하도 옆에 와서 살라고 해서 이사한 거다"라고 털어놨다.

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무속인이 "지금 집에는 정이 잘 붙지 않을 것 같다"고 하자, 백일섭은 "맞다. 다시 예전 집으로 가고 싶다. (지금 집에서는) 걷기도 힘들다"고 밝혔다.

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한편 다음날 백일섭은 맛집을 찾아가 식사를 즐겼다. 평소 가리는 음식이 거의 없다는 그는 "개고기만 안 먹는다"고 말했다.

또 여행으로 인해 반려견 제니와 까망이를 애견 호텔에 맡겨둔 근황도 전했다. 백일섭은 "(호텔에서) 아이들 사진이 온다"며 휴대전화 속 사진을 보며 흐뭇한 미소를 지었다.

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이어 "(집에 있으면) 간식 달라고 어리광 부린다. 안 주고 TV 보고 있으면 간식 달라고 짖는다. 얘네들이 있으니까 인생이 외롭지 않고 도움이 많이 된다"고 말했다.

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그러면서 "(반려견이 있으니까) '혼자다', '외롭다' 이런 걸 느낄 틈이 없다. (키우기를) 참 잘했다 싶다"며 애정을 드러냈다.

한편 백일섭은 1980년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀지만, 2016년 아내와 졸혼을 선언했다.