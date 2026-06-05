오래 기다렸다! '오매불망' 문보경-문성주 동반 복귀…염갈량의 마술 같은 운영, 결국 '1위' 지킨채 맞이한다 [SC포커스]

30일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회초 1사 1,2루 LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.30/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.22/

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 오매불망 기다려온 '문문 듀오' 문보경과 문성주가 마침내 돌아온다.

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염경엽 LG 감독은 "NC 다이노스와의 주말 창원 3연전에 문보경과 문성주 모두 1군 등록이 예정돼있다"고 설명했다.

두 선수 모두 수비 과정에서 당한 부상으로 한달 넘게 치료와 재활, 휴식에 매진한 끝에 복귀하게 됐다.

문보경은 시즌전 월드베이스볼클래식(WBC)에 참여, 홈런 2개 포함 타율 4할3푼8리(16타수 7안타) OPS(출루율+장타율) 1.464 불방망이를 과시하며 17년만의 2라운드 진출이란 성과를 이끌었다. 하지만 1라운드 일본전 과정에서 파울 플라이를 잡으려다 부상을 당했다.

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이미 대회전부터 허리가 좋지 않았던 부상이 더 심해졌다. 시범경기 동안 휴식을 취한 뒤 개막전부터 4번 지명타자로 출전하며 역시 좋은 타격감을 과시했다. 하지만 5월 5일 잠실 두산전에 1루수로 출전했다가 수비 과정에서 공을 밟고 왼쪽 발목이 꺾이는 부상을 당해 이탈했다.

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문성주는 4월 25일 잠실 두산전 펜스플레이 호수비를 펼친 뒤 옆구리 부상을 호소했고, 이후 대타로만 나오다 결국 1군에서 말소됐었다.

두 선수는 5월 30일 퓨처스리그 엔트리에 등록되며 컨디션을 점검했고, 이번 주말 3연전부터 본격적으로 1군에 합류해 경기에 나설 예정이다.

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 10회초 1사 1루 LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

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문보경과 문성주 모두 팀 타격의 핵심 자원들이다. LG는 올해 홍창기-신민재 등 주축 타자들의 부진과 문문 듀오의 부상 이탈로 인해 오스틴이 고군분투하는 모양새였다. 그래도 5월 들어 홍창기의 컨디션이 올라왔고, 6월에 문보경과 문성주마저 복귀하며 '천군만마'와도 같은 전력 보강을 이룰 수 있게 됐다.

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올시즌 LG 타선의 약점은 지표만 봐도 명확하다. '쉬어갈 타자가 없다'는 찬사를 받던 막강한 타선을 자랑해온 LG는 현재 10개 구단 중 팀타율 5위(2할6푼8리)를 기록중이다. 더욱 심각한 것은 팀 OPS(0.747)가 7위라는 점. 출루율과 효율적인 장타의 팀이었던 LG답지 못한 성적이다.

여기에 외국인 투수 요니 치리노스의 부진 끝 퇴출과 마무리 유영찬의 부상 이탈 등 악재가 거듭된 상황. 그래도 LG는 주중 KT 위즈와의 시리즈에서 위닝을 달성했고, 선두 자리를 지킨 상태에서 문문 듀오의 복귀를 맞이하게 됐다. "문보경과 문성주 올 때까진 버티기"라던 염경엽 감독의 운영에도 한층 더 탄력이 붙을 전망이다.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG가 12대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 염경엽 감독과 웰스의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com