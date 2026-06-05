김숙, 230평 제주도家 리모델링하더니.."월세 200만원 달라" 라미란에 요구 '폭소'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김숙이 직접 완성한 제주 하우스의 '셀프 인테리어'에 나섰다.

Advertisement

4일 김수의 유튜브 채널에는 '제주 쑥하우스 최초공개. 느좋 갬성으로 셀프 인테리어 해봐쑥!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김숙은 제주도 집을 직접 꾸미며 '셀프 인테리어'에 나선 일상을 공개했다. 그는 "제주도 집이 거의 다 완성됐는데 세부적인 부분을 채워야 한다"며 본격적인 공간 꾸미기에 돌입했다.

먼저 김숙은 글로벌 가구 브랜드 매장을 찾아 가구와 다양한 인테리어 소품을 한꺼번에 구매하며 '이사급 쇼핑'에 나섰다.

Advertisement

이후 그는 직접 가구 조립에 나서며 공간을 하나씩 완성해갔다. 감각적인 소파와 의자, 식탁, 러그 등을 배치해 '감귤 감성'이 묻어나는 방을 꾸민 김숙은 완성된 공간을 바라보며 "너무 예쁘다. 분위기가 확 살아난다"며 만족감을 드러냈다.

Advertisement

특히 김숙은 함께 제주도 집을 찾은 라미란에게 "방 준비 끝났다. (한 달 살기 하면) 월세 200만 원 달라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 김숙은 3월부터 지난달까지 방송된 tvN '예측불가'를 통해 230평 제주 폐가를 리모델링, 약 1년간 직접 공사에 참여하며 자신만의 제주도집 '쑥하우스'를 만들었다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com