고소영, 185cm 훌쩍 큰 아들 자랑…"장동건 옷 못 입어 내가 입는다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 고소영이 남편 장동건의 옷을 입게 된 사연을 공개하며 아들의 폭풍 성장 근황을 전했다.

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4일 유튜브 채널 '고소영'에는 '유명 연예인들이 줄선다는 고소영 친오빠 와이프 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 친오빠의 아내가 운영하는 네일숍을 방문했다. 이동 중 제작진은 고소영이 입은 붉은색 니트에 관심을 보이며 "니트 색깔이 되게 예쁘다"고 말했다.

이에 고소영은 "이거 신랑 옷인데"라고 답해 놀라움을 안겼다. 선명한 레드 컬러 니트에 흰 티셔츠, 블랙 재킷을 매치한 그는 남편 장동건의 옷을 자연스럽게 소화해 눈길을 끌었다.

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고소영은 "결혼 전에 입었던 옷들인데 원래는 우리 아들을 주려고 다 놔뒀다"고 설명했다.

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하지만 예상과 달리 아들이 훌쩍 성장하면서 옷을 물려주지 못하게 됐다고. 그는 "아들이 갑자기 벌크업이 돼서 키가 185cm가 넘고 어깨도 더 넓어졌다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

결국 아들이 입지 못하게 된 장동건의 옷을 자신이 입게 됐다는 고소영은 "신랑도 엄청 뿌듯해한다. 내가 자기 옷을 입으면 쓰임이 있지 않나"라며 웃었다.

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영상에서는 결혼 16년 차 부부의 소탈한 일상도 엿볼 수 있었다. 고소영은 남편의 옷을 자연스럽게 활용하는가 하면, 가족 이야기를 편안하게 털어놓으며 꾸밈없는 매력을 드러냈다.

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한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 통해 가족과 일상, 취미 생활 등을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com