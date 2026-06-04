박정수, 삼성전자 '몇 천 주' 들고 3년 버티다 손절했는데…"내가 팔자마자 폭등"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박정수가 과거 삼성전자 주식 투자로 쓴맛을 봤던 일화를 털어놓으며 많은 주식 투자자들의 공감을 자아냈다.

Advertisement

지난 3일, 박정수의 공식 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '노후 투자 얘기하다가 존리랑 싸웠습니다. 은퇴 후 30년 진짜 투자 비법!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 박정수는 금융투자 전문가 존리를 초대해 은퇴 후 노후 자금 마련을 위한 기초 투자 지식을 배우는 시간을 가졌다.

이 과정에서 박정수는 과거 주식 투자 실패로 상처를 입었던 솔직한 경험담을 고백했다.

Advertisement

그는 "과거 실패 이후 '다시는 주식을 안 하겠다'고 다짐했었지만, 요즘은 주식을 안 하면 세상에 뒤처지는 사람 취급을 하더라"며 최근 다시 투자에 관심을 갖게 된 계기를 설명했다.

Advertisement

특히 박정수는 이른바 '국민주'로 불리는 삼성전자와 얽힌 뼈아픈 에피소드를 공개해 눈길을 끌었다.

그는 "약 4년 전 삼성전자가 8만 원대일 때 몇 천 주를 매수했다"고 밝혀 상당한 금액을 투자했음을 짐작게 했다.

Advertisement

그러나 기쁨도 잠시, 삼성전자 주가는 5만 9000원선까지 곤두박질쳤다.

Advertisement

박정수는 "2~3년 동안 계속 5~6만 원대 박스권에 갇혀 있었다"며 "하락장이 길어지니 마음이 너무 초조해져 결국 증권사에 맡겨 모두 매도(손절)해 버렸다"고 당시의 심경을 전했다.

쓰라린 순간은 그 직후에 찾아왔다. 박정수가 눈물을 머금고 매도 버튼을 누르기가 무섭게 삼성전자의 주가가 거짓말처럼 급등한 것이다.

박정수의 안타까운 사연을 가만히 듣던 존 리는 날카로우면서도 따뜻한 조언을 건넸다.

존 리는 "수많은 개인 투자자들이 주식 시장에서 실패하는 가장 큰 이유는 자꾸 '주가'를 맞히려고 하기 때문"이라고 지적했다.

이어 그는 "주식은 가격에 일희일비하는 것이 아니라 시간에 투자하는 것"이라고 힘주어 말하며, "주변 사람들의 말이나 단기적인 시황에 휘둘리지 말고, 내가 투자한 회사가 기다릴 가치가 있는 곳인지 본질을 바라봐야 한다"고 강조했다.

한편, 이날 방송을 본 네티즌들은 "배우 박정수나 나나 주식 매매 타이밍은 똑같다", "내가 팔면 오르는 건 과학인 듯", "존리의 시간 투자 조언이 뼈 때린다" 등의 다양한 반응을 보이며 깊은 공감을 표시했다.

narusi@sportschosun.com