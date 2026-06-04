박은영 셰프, 호텔서 남녀차별 겪었다 "여자라고 김치 이파리만 줘"

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[스포츠조선 김소희 기자] 셰프 박은영이 과거 직장 생활 중 겪었던 남녀차별 경험을 솔직하게 털어놓았다.

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최근 박은영의 유튜브 공식 채널에는 '박은영이 겪은 남녀차별썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박은영은 쌍둥이 언니와 함께 매운탕과 김치칼국수를 만들며 편안한 대화를 나누던 중, 김치를 보자 문득 과거의 기억을 떠올렸다.

박은영은 "파란 김치를 보니까 안 좋은 기억이 난다. 예전에 호텔에서 일할 때 설거지와 반찬을 담당해주시는 이모님이 계셨다"며 "이상하게도 항상 내 앞에 놓인 김치만 초록색 이파리 부분이었다"고 말문을 열었다.

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이어 "누군가는 먹어야 하는 부분이니까 그냥 먹었다. 그런데 어느 순간 보니까 매번 내 것만 초록색 이파리더라"며 당시 느꼈던 의문을 전했다.

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결국 이유를 직접 물어봤다는 박은영은 "제가 '이모, 왜 저희 것만 초록색 이파리를 주냐'고 했더니 이모가 '여자들은 이런 걸 먹어야 한다'고 말씀하시더라"고 회상했다.

그 말에 상처를 받았다는 그는 "그 말을 듣고 난 뒤로는 초록색 김치를 잘 안 먹게 됐다"고 고백해 안타까움을 안겼다.

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한편 박은영은 2024년 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌1'에서 흑수저 '중식여신'으로 출연하며 큰 화제를 모았다. 그는 50년 경력의 여경래의 제자이기도 하다.

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이후 박은영은 JTBC '냉장고를 부탁해', 채널A '셰프의 손길 완벽한 끼' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발히 활동 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com