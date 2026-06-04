김신영, 6주만에 요요 부른 상상초월 탄수화물 코스..유재석도 감탄

사진=방송 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김신영이 단 6주 만에 44kg을 되돌린 기적의 식단을 공개해 웃음을 안겼다.

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4일 tvN '유퀴즈 온더 블럭' 측은 공식 SNS에 "국민요요 김신영. 44kg 감량 후 13년간 유지했던 몸무게. 6주 만에 돌린 6주의 기적(?) 식단 공개"이라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속 김신영은 "다이어트 후 13년 동안 유지했지만, 돌아오는 데는 6주 걸렸다"라고 밝혔다. 김신영은 과거 약 44kg 감량에 성공한 뒤 13년 동안 체중을 유지하며 자기관리의 아이콘으로 불렸으나 최근 요요가 온 모습으로 눈길을 끌었다.

그는 "제일 심하게 관리했던 걸 생각해 보니 먹는 거더라. 그래서 '먹어야겠다'고 생각했다"라면서 이후 단 6주 만에 몸무게를 예전으로 돌려놓은 식단을 공개했다.

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김신영은 "초코케이크 큰 거 먹었는데 '인생 뭐 있나'라면서 웃음이 나더라"면서 "그다음에 국물 라면을 먹고 비빔라면을 먹었다. 마지막에는 짜장 라면까지 먹었다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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유재석은 "코스가 너무 맛있겠다. 그렇게 하루를 마무리했냐"라고 물었고, 김신영은 "잠이 너무 잘 온다. 혈당에 내가 진다"라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.

또한 김신영은 "제육볶음이 먹고 싶어서 당면까지 넣어서 먹었다"라면서 "너무 맛있더라. 그다음부터는 과자를 먹기 시작했다. 난리가 났다"라고 덧붙였다.

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유재석은 상상을 초월하는 탄수화물 코스에 "코스를 들어보니까 6주도 짧다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com