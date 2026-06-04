[현장라인업]"꼭꼭 숨겨라" 손흥민 13번 AGAIN→'가짜 등번호' 달고 2연승 사냥…SON-이강인 벤치, 조규성-김민재 선발

돌아온 조규성 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 조규성이 골을 성공시킨 뒤 기뻐하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

손흥민의 첫골 세리머니 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 세리머니를 하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

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[프로보(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]'홍명보호 캡틴' 손흥민(LA FC)이 '가짜 등번호'를 달고 2경기 연속골을 노린다. 일단 벤치에서 출발한다.

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홍명보 대한민국 축구대표팀 감독은 4일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열리는 FIFA 랭킹 100위 엘살바도르와의 A매치 친선경기를 앞두고 선발 라인업을 발표했다.

'꽃미남 스트라이커' 조규성(미트윌란)이 최전방 공격수로 선발 출격한다. 황희찬(울버햄튼) 이동경(울산)이 공격 2선에서 조규성을 보좌한다. 황인범(페예노르트), 이재성(마인츠)이 중원 듀오로 나서고, 설영우(즈베즈다) 이태석(아우스트리아 빈)이 양 윙백을 맡는다. 이한범(미트윌란), 김민재(바이에른 뮌헨), 이기혁(강원)이 스리백을 구축한다. 이기혁은 두 경기 연속 기회를 받았다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 낀다.

지난달 31일 같은 경기장에서 열린 트리니다드토바고와의 첫번째 친선경기에서 선발출전해 개인통산 A매치 55, 56호골을 쏘며 건재를 과시한 손흥민은 일단 벤치에 앉는다. 이날 멀티골을 넣으면 '차붐' 차범근 전 감독의 한국인 A매치 최다득점 기록인 58골과 동률을 이룬다.

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2일 합류한 이강인(파리생제르맹)도 일단 벤치에 앉는다. 아직 고지대 및 시차 적응이 덜 상태지만, 상황에 따라 짧은 시간 출전할 가능성은 있다. 송범근(전북) 조현우(울산) 조위제(전북) 김태현(가시마) 김문환(대전) 박진섭(저장) 백승호(버밍엄시티) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 강상윤(전북) 김진규(전북) 양현준(셀틱) 오현규(베식타시)도 벤치에서 교체 출전을 기다린다.

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태극전사들은 엘살바도르전에서도 '가짜 등번호'를 단다. '가짜 등번호'는 일종의 연막작전이다. 7번이 상징인 손흥민은 두 경기 연속 13번을 받았다. 이강인은 17번, 오현규는 3번을 달았다. 조규성은 이번엔 14번을 달고 2경기 연속골을 노린다.

프로보(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com