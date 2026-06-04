'고개 숙인 감독' 냅다 뛰었다가 3루 황당 아웃 → KIA 추격에 찬물

김호령의 아웃에 아쉬워하는 이범호 감독. 사진=TVing 중계 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]단독 선택이었을까. 냅다 뛰었지만 결과는 아웃이었다.

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KIA 타이거즈가 분위기를 이어가지 못하고 졌다. KIA는 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈 경기에서 3대8로 졌다. 전날 롯데와의 초접전 경기에서 5대4로 이겼던 KIA는 하루만에 다시 패배로 아쉬움을 삼켰다.

초반부터 이기기는 어려운 경기였다. KIA 선발 황동하가 3이닝 5실점(4자책)으로 부진하며 조기 강판된 반면, 롯데 선발 김진욱을 상대로 6이닝 동안 3점을 뽑은 KIA다.

하지만 아쉬움이 남는 장면은 7회말이다. KIA는 7회초까지 2-5로 끌려가고 있었고, 7회말 추격의 찬스가 찾아왔다.

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이닝 선두타자 한준수가 김진욱을 상대로 좌중간 단타를 치고 출루했고, 바로 다음타자 김호령이 우중간 2루타를 터뜨리면서 1루에 있던 한준수를 홈까지 불러들였다. 이제 스코어는 2점 차. KIA가 3-5로 쫓아가기 시작했고, 여전히 노아웃인데다 롯데 벤치는 한계 투구수에 임박한 김진욱을 내리고 불펜을 가동했다. 롯데 두번째 투수는 박정민이었다. 6회까지 호투했던 김진욱을 마침내 끌어내린데다 아웃카운트가 없는 상황에서 연속 안타로 찬스를 만든만큼, 롯데를 강하게 압박할 수 있는 기회였다.

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적시타를 친 김호령이 2루에 들어가있었고, 다음 타자는 박민이었다. KIA 벤치에서 작전이 나왔고 박민은 일단 초구에 번트를 시도했다가 볼이 들어오면서 지켜봤다.

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 타격하고 있는 KIA 김호령. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

그런데 바로 다음 황당한 상황이 벌어졌다. 2루 주자 김호령이 투수가 2구째 투구를 준비하고 있던 와중에 갑자기 3루를 향해 뛰기 시작했다. 견제에 걸린 것이 아니고, 김호령의 움직임이 먼저였다.

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김호령의 움직임을 파악한 박정민이 재빨리 3루를 향해 송구했고, 김호령은 3루에서 태그 아웃되고 말았다. 비디오판독도 신청하지 않을만큼 명백한 아웃이었다. 그렇게 허망하게 득점권 찬스가 사라졌다.

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김호령은 그 자리에 주저 앉아 잠시 고개를 숙이고 아쉬워하다 벤치에 들어갔고, 경기를 지켜보던 이범호 감독도 낙심한듯 고개를 숙였다가 곧바로 대타를 지시했다. 주자가 사라지면서 작전의 이유가 사라졌고, 박민 대신 오선우가 대타로 나서면서 안타를 기록했다.

중계를 맡은 MBC스포츠+ 해설위원들도 "김호령 선수의 과욕이 아닌가 싶다"면서 "주자가 나가서 투수 모션을 보고 뛰었을텐데"라며 무작정 뛴 김호령의 플레이에 아쉬움을 표현했다. 이후 KIA는 오선우의 안타 이후로도 득점권 찬스를 만들었으나 끝내 추가 득점에 실패했다. 만약 7회말 KIA가 노아웃 찬스를 더 이어갔다면 무사 2루에서 최소 1점을 더해, 4-5의 스코어가 될 가능성이 높았지만 흐름이 끊겼다. 이후 8,9회에 불펜이 추가 실점을 허용하면서 완패가 확정됐다.

추격의 적시타를 치고 2루에 나갔던 김호령이기에 더욱 아쉬운 한번의 판단이었다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com