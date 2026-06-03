'감독님, 히우라 홈런 잘 못친다면서요' 이게 웬일, 2G 연속 대포...130m 괴력 홈런 [인천 현장]

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 2회초 투런 홈런을 날린 키움 히우라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 감독님, 홈런 잘 치는데요.

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키움 히어로즈 설종진 감독은 3일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전을 앞두고 새 외국인 타자 히우라에 대한 얘기를 했다.

히우라는 전날 SSG전에서 KBO리그 데뷔 첫 홈런을 쳤다. 데뷔전인 지난달 30일 KT 위즈전에서도 2루타 포함 멀티히트를 치고, 출발이 나쁘지 않다.

특히 3경기 만에 나온 홈런이 고무적. 홈런 타자가 부족한 키움 팀 사정상, 히우라가 중심에서 큰 타구를 쳐주면 경쟁력이 매우 강화될 수 있다.

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설 감독은 "영상으로 봤을 때와 실제 모습과 큰 차이가 없다. 사실 홈런을 20, 30개씩 칠 선수로는 기대를 안했다. 우리가 기대한 부분은 홈런 아닌 장타였는데 홈런이 빨리 나와 다행이다. 첫 데뷔 타석도 2루타를 치지 않았나 만족하고 있다"고 말했다.

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그런데 설 감독이 선수를 잘못 본 듯. 히우라는 3일 SSG전에서도 2회 경기 흐름을 바꾸는 투런포를 때려냈다. 2-1로 역전에 성공한 2사 3루 찬스서 상대 바뀐 투수 최용준을 상대로 초구 직구를 잡아당겨 좌월 투런포로 연결시켰다. 144km 직구가 낮게 잘 제구됐는데, 히우라의 힘이 엄청났다. 비거리 130m 초대형 홈런포.

히우라의 2경기 연속 홈런에 키움은 SSG를 14연패에 빠뜨릴 위기에 몰아넣었다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com