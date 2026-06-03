차가원 前 비서 폭로 “돈 때문에 MC몽과 싸워”..‘20억 현금 가방 전달’ 주장 (PD수첩)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 MC몽과 차가원 회장을 둘러싼 각종 의혹이 MBC 'PD수첩'을 통해 공개된 가운데, 전 수행비서의 증언이 관심을 모으고 있다.

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지난 2일 방송된 MBC 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 원헌드레드레이블과 관련된 각종 논란과 의혹을 집중 조명했다.

이날 방송에는 차가원 회장의 전 수행비서라고 밝힌 제보자 A씨가 등장했다.

A씨는 약 3년간 회장 곁에서 업무를 수행했다며 "문제가 있다고 판단한 뒤 회사를 떠나게 됐다"고 밝혔다.

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그는 과거 차가원 회장과 MC몽의 미국 출장에 동행했다.

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당시 일행에는 헤어·메이크업 관계자들도 포함돼 있었으며, 현지에서는 카지노 측이 제공한 전용기와 고급 숙소를 이용했다고 주장했다.

그는 "라스베이거스 체류 당시 카지노 관계자가 전담 의전을 맡았다"며 "호텔 예약부터 이동, 카지노 이용까지 전반적인 관리를 담당했다"고 설명했다.

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또한 A씨는 출장 기간 중 두 사람이 금전 문제로 갈등을 빚는 모습을 여러 차례 목격했다고 주장했다. 그는 "돈과 관련된 이야기가 나오면 분위기가 예민해졌고, 다툼이 벌어지는 경우도 있었다"고 말했다.

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방송에서는 거액의 현금 전달과 관련된 의혹도 제기됐다.

특히 A씨는 현금이 담긴 가방을 특정 인물에게 전달하는 심부름을 여러 차례 했다고 주장했다. 그는 "플라스틱 가방 하나에 약 4억 원 정도가 들어갔다"며 "이른바 환치기 업자로 알려진 인물에게 현금을 전달했고, 1년 동안 전달한 금액만 20억 원이 넘는다"고 증언해 충격을 안겼다.

방송에서는 해당 자금 이동 과정과 관련해 환치기 의혹 가능성이 제기됐으나, 이는 제보자의 주장에 따른 내용으로 사실관계에 대한 추가 확인이 필요한 상황이다.

한편 'PD수첩' 방송 이후 MC몽과 차가원 회장을 둘러싼 의혹에 대한 관심이 커지고 있는 가운데, 관련 당사자들의 입장에도 이목이 집중되고 있다.

tokkig@sportschosun.com