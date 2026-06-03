'손민수♥' 임라라, 심정지 위기 겪었다..산후 출혈로 기절 "40분간 가슴 압박"(슈돌)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 임라라가 '생명의 은인'인 구급대원을 만난다.

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오늘(3일) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 624회는 '찰떡같이 찾아온 축복'편으로 MC 김종민과 랄랄, 한다감이 함께하는 가운데, 손민수, 임라라 부부가 강단둥이남매의 탄생 200일을 맞아 보은에 나선다.

임라라는 구급대원을 만나자마자 눈물을 쏟는다. 임라라가 산후 출혈로 목숨이 위태로운 상황이었을 때 병원으로 신속히 이송해 준 '생명의 은인'이었던 것. 임라라는 "구급대원분들 덕분에 강단이와 함께 할 수 있게 됐다"며 강단둥이남매의 손을 잡게 해준 구급대원에게 깊은 감사의 마음을 전한다.

이어 손민수, 임라라 부부는 '아기 소방관'으로 변신한 강단둥이남매의 건강한 모습을 공개한다. 구급대원과 똑같은 주황색 제복에 모자까지 눌러쓴 강단둥이남매는 등장만으로 구급대원의 자동 미소를 자아낸다. 특히 강단둥이남매는 오동통한 손을 번쩍 들어 머리 옆에 대고 아빠의 목소리에 맞춰 "안! 전!" 경례를 선보여 귀여움을 폭발시킨다. 강이는 엄마를 살려준 구급대원에게 감사함을 전하듯 품에 폭 안긴 채 두 눈을 동그랗게 뜨고 구급대원의 눈을 마주쳐 뭉클함을 자아낸다.

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그런가 하면 구급대원이 임라라를 이송하던 당시의 긴박했던 상황을 전한다. 구급대원은 "임라라 씨가 계속 의식을 잃고 혈압까지 떨어져 심정지로 이어질 수도 있는 상황이었다"며 "40분 내내 가슴 압박을 했다"고 밝힌다. 임라라는 "기억이 난다. 덕분에 의식을 찾았다"며 눈시울을 붉힌다고.

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감동과 귀여움이 공존하는 강단둥이남매의 보은은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com