장근석, '9살 연상' 하지원 ♥짝사랑했다 "고백한 적 있어"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 장근석이 '생애 첫 키스신 상대'였던 배우 하지원을 짝사랑했다고 고백한다.

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매주 목요일 방송됐던 KBS 2TV <옥탑방의 문제아들>이 새롭게 편성된 시간대로 시청자들을 찾아간다. 이번주부터는 금요일 밤 9시 40분으로 시간대를 전격 이동해 방송될 예정. 오는 5일(금) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '아시아 프린스' 장근석이 단독 게스트로 출연한다.

이날 방송에서는 14년째 혼자 생활하고 있다고 밝힌 장근석이 하지원을 향한 마음을 솔직 고백해 이목을 끈다. 스무 살 시절, 드라마 '황진이'에서 배우 하지원과 호흡을 맞췄던 장근석은 "작품 속 첫 키스 상대가 하지원이었다"라고 고백해 옥탑방을 들썩이게 만들었다. 이어 장근석은 드라마를 찍을 당시 "하지원 누나를 좋아했다"라고 솔직하게 털어놓았는데. 뒤이어 "작품을 찍은 후 10여 년 뒤에 (하지원) 누나한테 좋아했던 마음을 고백한 적 있다."라고 밝혀 현장을 설렘으로 물들였다. 이에 옥탑방 MC들은 "드라마 찍을 당시 하지원 씨가 사귀자고 했으면 사귀었냐?"고 돌직구 질문을 던졌는데. 장근석의 대답은 무엇일지.

'아시아 프린스' 장근석의 하지원을 향한 짝사랑 비하인드는 오는 5일(금) 밤 9시 40분

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KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com