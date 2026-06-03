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장근석, '9살 연상' 하지원 ♥짝사랑했다 "고백한 적 있어"(옥문아)

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장근석, '9살 연상' 하지원 ♥짝사랑했다 "고백한 적 있어"(옥문아)

[스포츠조선 김소희 기자]배우 장근석이 '생애 첫 키스신 상대'였던 배우 하지원을 짝사랑했다고 고백한다.

매주 목요일 방송됐던 KBS 2TV <옥탑방의 문제아들>이 새롭게 편성된 시간대로 시청자들을 찾아간다. 이번주부터는 금요일 밤 9시 40분으로 시간대를 전격 이동해 방송될 예정. 오는 5일(금) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '아시아 프린스' 장근석이 단독 게스트로 출연한다.

장근석, '9살 연상' 하지원 ♥짝사랑했다 "고백한 적 있어"(옥문아)

이날 방송에서는 14년째 혼자 생활하고 있다고 밝힌 장근석이 하지원을 향한 마음을 솔직 고백해 이목을 끈다. 스무 살 시절, 드라마 '황진이'에서 배우 하지원과 호흡을 맞췄던 장근석은 "작품 속 첫 키스 상대가 하지원이었다"라고 고백해 옥탑방을 들썩이게 만들었다. 이어 장근석은 드라마를 찍을 당시 "하지원 누나를 좋아했다"라고 솔직하게 털어놓았는데. 뒤이어 "작품을 찍은 후 10여 년 뒤에 (하지원) 누나한테 좋아했던 마음을 고백한 적 있다."라고 밝혀 현장을 설렘으로 물들였다. 이에 옥탑방 MC들은 "드라마 찍을 당시 하지원 씨가 사귀자고 했으면 사귀었냐?"고 돌직구 질문을 던졌는데. 장근석의 대답은 무엇일지.

'아시아 프린스' 장근석의 하지원을 향한 짝사랑 비하인드는 오는 5일(금) 밤 9시 40분

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



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