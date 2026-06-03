이하늘, 에픽하이 폭행 루머에 분통 "미쓰라 어떻게 때리냐, 체급이 안 돼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘이 에픽하이 폭행 루머에 대해 해명했다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '이하늘의 별의별말'에서는 '에픽하이를 왜 때렸냐고?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

라이브 방송 중 이하늘은 "에픽하이는 왜 때렸냐"는 한 네티즌의 댓글을 읽고 "가짜뉴스지 않냐. DOC가 에픽하이를 왜 때리냐. 가짜뉴스 구분 안 되냐"고 억울해했다.

이하늘은 "우리가 왜 때리냐. 그리고 에픽하이 미쓰라냐? 내가 싸움하면 걔한테 이길 거 같냐. 진다"며 "내가 어떻게 때리냐. 딱 봐도 모르냐. 체급이 다르다"라고 솔직히 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이하늘은 "내가 싸움하면 진다. 근데 그렇게 가짜뉴스 같은 거에 넘어가냐. 능지(지능) 수준이. 세상 공부 좀 해라"라고 루머에 일침했다.

Advertisement

이하늘은 지난해에도 라이브 방송을 진행하다 똑같은 루머에 대해 해명한 바 있다. 이하늘은 "에픽하이는 왜 팼냐는 말이 나오는데 에픽하이 팬 적 없다. 에픽하이를 때린 건 내가 아니라 다른 사람이라고 밝혀졌다"고 밝혔다.

한편, DJ DOC 이하늘은 정재용과 함께 곱장칩을 열어 자영업자로 변신했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com