차가원 회장, 'MC몽과 불륜설' 직접 입 열었다.."회사 빼앗기 위한 스캔들" (PD수첩)

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[스포츠조선 김수현기자] 차가원 회장이 MC몽의 성매매 의혹과 불륜설에 대해 직접 입을 열었다.

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2일 방송된 MBC 시사교양 프로그램 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 차 회장과 가수 MC몽, 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹을 다뤘다.

이날 PD수첩은 차가원 회장에 대해 파헤쳤다. 명문 집안으로 알려진 차가원 회장, 그의 작은 아버지 역시 국내 굴지의 유명 시행사 대표였다.

그런 차가원 회장은 엔터 업계에 진출하며 MC몽의 회사 빅플래닛메이드를 인수했다. 라이브 방송에서 MC몽은 차가원 회장을 알게 됐고 어마어마한 자금이 투여가 됐다. 저는 꿈을 꾸는 것 같았다"라 했다. .

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하지만 지난해 말 MC몽과 불륜설이 불거졌다. MC몽은 라이브 방송에서 "정자몽이네 불륜몽이네 그러는데 그만하셔라"라고 억울함을 토로하기도 했다.

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수차례 설득 끝에 만난 차가원 회장은 "제가 입을 열면 많이 다친다. 아마 이 엔터판이 뒤집어질 수도 있다"라고 밝혔다.

카메라 앞에 앉은 차가원 회장은 "MC몽이라는 사람을 지인으로 알게 됐고, 그분이 회사에 전 투자자가 빠지게 된다는 얘기를 해서 도움이 필요하다는 말을 했다"며 엔터사업에 뛰어들게 된 계기를 전했다.

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하지만 MC몽이 돌연 회사를 떠나게 됐다. 차가원 회장은 "2025년 초부터 MC몽 성매매에 대한 제보가 계속 들어왔었다. 저희가 생각했던 상황이 벌어졌다"라 했다.

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MC몽에 대한 불미스러운 보도로 인해 결별할 수 밖에 없었다는 것이 차가원 회장의 주장이었다. MC몽은 당시에 대해 "저는 이루말할 수 없는 배신감을 느꼈다. 그리고 저는 관두고 그냥 떠났다"라 전했다.

MC몽과 불륜설에 대해 차가원 회장은 "사실 MC몽이 문제를 일으키고 나가게 되면서 작은 아버지 하고 결탁이 돼서 문제를 일으키지 않았다면 회사는 이렇게까지 될 일이 없었다고 저는 생각한다"라 했다. 차회장은 MC몽과 작은아버지가 회사를 빼앗기 위해 허위보도를 퍼트려 회사가 어려운 상황에 처했다며 스캔들로 인한 오너리스크로 회사 경영이 어려웠다고 주장했다.

shyun@sportschosun.com