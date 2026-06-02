MC몽, 'PD수첩'에 전면전 선언…"1000억 소송, 전 재산 들여 비리 찾을 것"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 MC몽이 MBC 'PD수첩' 방송을 앞두고 강도 높은 입장문을 공개하며 정면 대응을 예고했다.

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MC몽은 2일 자신의 SNS를 통해 "MBC PD들 잘 들으셔라"라는 글로 시작하는 장문의 글을 게재했다.

그는 "난 명예를 걸고 싸울 생각이다. 이젠"이라면서 "18년 전 친구 쇼핑몰 투자금 갚아준 돈을 두고 이 뽑은 대가로 지금처럼 확정 보도한 MBC 이 책임까지 묻겠다"고 주장했다.

이어 "내 지난 18년의 인생을 앗아간 책임을 물어 1000억 원대 소송을 할 것"이라고 강경한 입장을 드러냈다.

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MC몽은 특정 인물을 언급하며 "나에게 현금으로 바꿔달라면서 수표 1억 짜리 10장, 그 모든 게 내 은행 계좌에 자료로 있다"라고 주장했다. 이어 "한국에서 수백억대 외국에서 지금까지 수천억대 도박을 하는 그 거물급은 언급도 하지 못하는 MBC. 나의 결정적 정황?"이라며 목소리를 높였다.

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MC몽은 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해서도 강하게 반박했다. MC몽은 "제목이 뭐 엠시몽 차가원 영업 비밀"이라면서 이날 방송을 앞둔 PD수첩의 부제를 언급한 뒤, "나 ?겨날 때까지 회사 단 한번도 정산 문제가 없었다. 그리고 난 회사에서 손 털고 아무것도 안할 때 반년이 지난 다음 아티스트 정산 문제가 생긴 거다"고 주장했다. 이어 "내 모든 재산을 들여서라도 당신들 개인적인 비리들 모두 찾을 것"이라며 "1인 피켓 시위라도 하면서 당신들 이 한 짓 똑같이 할 거다"라고 전했다.

한편, 이날 오후 방송되는 MBC 시사교양 프로그램 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 차 회장과 가수 MC몽, 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹을 다룰 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com