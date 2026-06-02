'SK하이닉스 600% 대박' 전원주, 5성급 호텔 뷔페 쏘며 울컥.."왜 이렇게 살았나"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 전원주가 절친 선우용여에게 직접 5성급 호텔 뷔페를 대접하며 남다른 우정을 드러냈다. 평소 '짠순이' 이미지로 잘 알려진 전원주가 통 큰 결제를 선보인 것은 물론, 돈을 모으기만 했던 지난 삶에 대한 솔직한 속내까지 털어놓았다.

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2일 공개된 유튜브 채널 '전원주인공' 영상에서는 전원주가 선우용여를 위해 5성급 호텔 뷔페 식사를 준비했다.

이날 전원주는 선우용여를 기다리며 "예쁜 아가씨 집에 왔다. 예쁘다고 밤낮 재는데 정말 예쁘다. 나이를 거꾸로 먹는 것 같다"며 애정을 드러냈다.

제작진이 "오늘 밥값은 누가 내느냐"고 묻자 전원주는 망설임 없이 "내가 낸다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

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평소 검소한 생활과 절약 습관으로 유명한 전원주의 뜻밖의 발언에 제작진이 놀라움을 감추지 못하자 그는 "원래는 짜장면이나 비빔밥 같은 걸 먹어야 하는데, 얘는 얼굴을 생각해서 분위기 있는 데로 가야 한다. 호텔로 가자"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 전원주는 나이가 들며 달라진 가치관도 털어놓았다. 그는 "내가 돈을 벌벌 떨면서 안 쓰고 살았는데 이제 나이가 드니까 '이제는 좀 쓰고 가야겠다'는 생각이 든다"며 "사람들이 '전원주에게 이런 면도 있었구나' 하는 걸 보여주고 싶기도 하다"고 고백했다.

이후 두 사람은 5성급 호텔 뷔페를 찾았다. 선우용여는 "내가 언니한테 밥을 얻어먹는다. 평생 처음 있는 일"이라며 감격스러운 마음을 드러냈다.

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제작진이 "호텔은 많이 다녀봤지만 언니가 여기서 식사한 적은 있느냐"고 묻자 선우용여는 "(전원주는) 안 먹었다. 예전에 내가 처음 데려와서 사줬다"고 대신 답했다.

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이어 "그때도 비싸다고 안 먹겠다고 하더라. 그래서 걱정하지 말고 내가 내겠다고 했다"고 회상했고, 전원주는 "돈이 많이 들어가면 밥맛이 안 난다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

드디어 최고급 호텔 뷔페에 입성한 두 사람은 다양한 음식을 즐기며 행복한 시간을 보냈다. 선우용여는 화려하게 차려진 음식들을 둘러보며 "입맛이 돌지 않냐. 육해공 음식이 다 있다. 세계 각국의 음식을 다 먹는다고 생각하면 된다"고 소개했다.

또 "이렇게 먹어야 건강도 좋아지고 기분도 좋아지고 젊어진다"며 환한 미소를 지었다.

하지만 식사가 이어질수록 선우용여는 울컥한 감정을 감추지 못했다. 평생 자신보다 가족을 위해 헌신하며 돈을 쓰기보다 모으는 데 익숙했던 전원주의 삶이 떠올랐기 때문이다.

이에 전원주는 "내가 인생을 너무 값없이 살아온 것 같다"며 울컥한 듯 떨리는 목소리로 눈시울이 살짝 붉어진 채 진솔한 심정을 전했다.

그는 "돈 벌려고 평생 발발거리면서 살았지 정작 쓰는 재미를 모르고 지나갔다"며 "나중에 드러누워 있으면 억울할 것 같다. '내가 왜 이렇게 살았나' 싶더라. 네 말이 맞다"고 고개를 끄덕였다.

오랜 친구의 진심 어린 조언에 공감한 전원주는 식사를 마친 뒤 망설임 없이 결제를 마무리했고, 두 사람은 웃음과 감동이 함께한 특별한 식사를 훈훈하게 마무리했다.

shyun@sportschosun.com