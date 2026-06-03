88세 전원주, 결국 일 냈다...13세 연하 탑배우 실명 언급 "혼자 좋아했다" (전원주인공)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 전원주가 동생 선우용여 앞에서 솔직한 연애관과 '특정 인물'을 향한 마음을 고백해 웃음을 자아냈다.

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2일 공개된 유튜브 채널 '전원주인공'에서는 전원주가 선우용여와 유쾌한 대화를 나눴다.

이날 전원주는 선우용여를 향해 "예쁜데 말도 잘한다"면서도 "얘는 무드는 없다. '사랑해요 영철 씨' 이런 건 못 한다"며 '찐친 디스'로 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 선우용여는 "난 그런 건 못 한다"고 인정하면서도 "언니, 영철이가 누구냐"고 궁금해했다. 그러자 전원주는 "난 아직 남자가 좋다"며 돌발 고백을 이어갔다.

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이를 들은 선우용여는 "정말 큰일났다. 내일모레 90인데도 남자가 좋으면 어떻게 하냐"며 농담 섞인 타박을 했고, 전원주에게 "남자를 하나 새겨라"고 이성교제를 권하기도 했다.

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전원주는 "내가 인물이 안 받쳐줘서..."라며 쑥스러워했지만 선우용여는 "그럼 같이 살아라. 친구 같은 남자를 두고 사는 것도 요즘은 흉이 아니다"라며 현실적인 조언을 건넸다.다만 선우용여는 "그런데 돈은 뜯기지 마라"며 "사업하자, 돈 빌리자 이런 건 절대 하지 말라"고 강조해 웃음을 더했다.

제작진에 "(남자) 하나 해드려"라는 선우용여에 전원주는 "(제작진이) 그럴 줄을 모른다. 내가 남자 좋아한다 하면 (제작진이) 멋있는 남자 해줘야 하는데 안해준다"라 서운해 했다.

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알고보니 전원주의 취향은 따로 있었다. 자꾸만 등장하는 '영철씨' 이름에 선우용여가 '배우 김영철'을 언급하자 전원주는 "김영철이 맞다"라며 취향을 고백했다.

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88세인 전원주와 75세인 배우 김영철의 나이 차는 13세. 선우용여는 "말도 못 하게 연하 아니냐. 그가 언니를 좋아하겠냐"고 농담했지만, 전원주는 "나 혼자 좋아했다. 먹을 것도 사주고 손도 잡았다"며 솔직한 마음을 털어놨다.

shyun@sportschosun.com