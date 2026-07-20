신기루, 주식 앱 깔다가 하이닉스 대박…"13주 보유, 평단가 190만원대"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 신기루가 '주식 부자설'에 대해 직접 해명하며 "SK 하이닉스 13주를 갖고 있다"라고 밝혔다.

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지난 18일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 "루루공주와 수발러들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 신기루는 최근 화제를 모았던 주식 투자 관련 질문에 "방송에서 '주식을 안 하다가 하이닉스를 140만 원일 때 샀다'고 말했다"고 운을 뗐다.

앞서 신기루는 지난 6월 유튜브 채널 '롤링썬더'에서 "SK 하이닉스를 146만 원에 샀는데 다음 날 아침 보니까 162만 원이 돼 있더라"라면서 "'돈을 이렇게 버는 거구나' 싶었다"라고 말해 화제를 모았다.

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그는 "촬영일 기준 하이닉스가 어제 300만 원까지 올라갔다"라면서 "내가 몇억 원어치를 산 줄 알더라. 사실은 한 주 샀다"라며 밝혔다. 이어 "주식 어플 깔아보면서 어떻게 사고파는지 본 거다"라고 첫 투자 당시를 떠올렸다.

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신기루는 "그다음에 오르는 걸 보고 한 200만 원대에 한 10주 정도를 더 샀다. 그래서 총 13주 정도 가지고 있다"라고 솔직하게 털어놨다.

이어 "난 평균 매수 단가도 190만 원 정도다. 어제 290만 원 정도였다"라면서 "그런데 내가 그걸로 벼락부자가 된 것처럼 나오더라"라며 웃으며 '주식 부자설'을 해명했다.

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이에 이용진은 "그래도 수익 본거 아니냐"라고 말했고, 이재율은 "누나 주식 되게 잘 안다"라며 감탄해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com