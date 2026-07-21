고준희 "결혼 말고 다해…마지막 키스는 어제" 폭탄 고백에 현장 술렁 ('아근진')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고준희가 "마지막 키스는 어제"라며 예상치 못한 발언으로 현장을 술렁이게 했다.

Advertisement

20일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 강남과 고준희, 김민수가 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.

영상 속 고준희는 "결혼 말고는 다 한 것 같다"라면서 "마지막 키스는 어제였다"라며 예상치 못한 발언으로 현장을 술렁이게 만들었다.

김민수는 고준희와 함께했던 촬영을 떠올렸다. 키스 장면 촬영이었던 듯 '키스해달라'며 당시를 재연하는 듯한 고준희. 이때 김민수는 "같이 촬영하는데 갑자기 누나가 진짜 뽀뽀를 했다"라고 말해 상황에 대한 궁금증을 자아냈다. 이어 고준희는 "촬영하면서 몸을 만졌는데 의외로 딱딱하더라"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

Advertisement

이를 들은 탁재훈은 "민수가 사귀자고 하면 사귈 수 있냐"라고 물었고, 고준희는 "그런 이야기 안 하더라"라며 재치 있게 받아쳐 두 사람의 미묘한 분위기에 궁금증을 더했다.

Advertisement

한편 강남은 아내 이상화와의 현실 부부 에피소드를 공개해 웃음을 안겼다. 그는 "(이상화와) 싸움이 났는데 상화 씨가 '앉아'라고 해서 앉았다. 옆에 딱 봤는데 강아지도 같이 앉았다"라면서 집안 서열을 실감했던 순간을 재치 있게 전해 웃음을 자아냈다.

이어 "부모님이 싸울 때 아버지가 일본어로 말하면 어머니가 열 받아서 한국말로 욕을 하면 상황이 종료 된다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com