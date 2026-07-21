김대호, 건강 이상으로 촬영 중단..극심한 두통·구토 증세 '긴급 병원行' ('위대한가이드3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호가 건강 이상 증세를 보여 촬영이 중단됐다.

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7월 21일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 북부 다나킬로 향하는 가운데, 김대호에게 예상치 못한 위기가 찾아온다. 어떤 상황에서도 특유의 강한 체력과 긍정적인 에너지로 여행을 이끌었던 김대호가 처음으로 심각한 컨디션 난조를 보이자, 사형제는 물론 제작진까지 긴장감을 감추지 못한다.

이날 사형제는 꿈에 그리던 활화산 '에르타 알레'로 향하던 중 끝없이 펼쳐진 황무지에서 신기한 자연 현상들을 마주한다. 모두가 호수로 착각할 만큼 신비로운 신기루부터 야생 동물들이 쉬어 가는 오아시스까지, 쉽게 볼 수 없는 풍경에 감탄을 쏟아낸다. 그러던 순간, 김대호의 표정이 급격히 굳어지며 현장에는 심상치 않은 분위기가 감돈다.

잠시 휴식을 취하며 몸 상태를 살피던 김대호는 극심한 두통과 메스꺼움을 호소하고, 결국 참지 못한 채 구토 증세까지 보인다. 평소 웬만한 상황에서는 힘든 내색조차 하지 않던 김대호의 모습에 현장은 순식간에 긴장감에 휩싸인다.

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예상치 못한 상황에 제작진은 즉시 촬영을 중단하고 김대호를 병원으로 이동시키기로 결정한다. 이를 지켜보던 박명수는 "대호가 아프다고 하면 진짜 아픈 거다"라며 걱정을 감추지 못하고, 최다니엘과 이무진 역시 연신 김대호의 상태를 살피며 안타까운 마음을 드러낸다. 평소 누구보다 강한 모습을 보여온 김대호의 예상 밖 모습에 스튜디오 역시 무거운 분위기에 휩싸였다는 후문이다.

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과연 김대호는 무사히 컨디션을 회복해 꿈에 그리던 다나킬 여행을 이어갈 수 있을까. '죽음의 땅'으로 향하던 길목에서 벌어진 긴박한 상황의 전말은 오늘(21일) 밤 9시 30분 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서 공개된다.