'공개 열애' 지예은, ♥바타에 푹 빠졌네...남친 위해 요리까지 배우나 "나같은 여자 어딨어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 공개 연애 중인 남자 친구 바타에게 직접 음식을 만들어주고 싶다며 레시피에 관심을 보여 달달한 분위기를 자아냈다.

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22일(수) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '왕은 무얼 자셨는가' 3회에서는 83세까지 천수를 누린 조선 최장수 왕 '영조'가 즐겼던 '무병장수 밥상'이 공개된다. 최태성은 "당시 평균 수명이 40대 중반이다. 그럼에도 영조는 83세까지 장수를 누렸다. 지금으로 따지면 100세를 넘는 거다"라며 영조를 조선 최고의 '장수왕'으로 만든 밥상의 정체에 기대감을 더했다.

이어 그는 정통성 논란 속에서 평생 자기관리에 철저했던 영조가 먹는 것 하나까지도 왕좌를 지키기 위한 방패로 삼았고, 붕당의 대립을 끝내기 위해 '탕평책'으로 조선을 하나로 모으고자 했다고 전했다. '탕평책'이라는 말에 지예은은 "탕평채 많이 들어봤다. 음식 아니에요?"라며 당차게 물었다. 최태성은 "여러 갈래로 분열된 당파를 하나로 화합하겠다는 '탕평책'에서 따서 만든 게 '탕평채'다"라며 지예은의 말이 틀린 것이 아니라고 추켜세웠다.

이날 영조의 '무병장수 밥상'에는 탕평채를 포함해 실제 영조의 밥상을 재현한 건강한 한 상이 차려졌다. 탕평채는 다양한 채소를 하나하나 따로 양념하고 볶은 뒤, 청포묵을 버무려 재료 각각의 매력을 느낄 수 있는 궁중 요리로 손이 많이 가는 음식의 대표주자다. '강경 육식파' 신기루는 "내가 싫어하는 야채를 다 모아놨는데도 맛있다"며 탕평채의 매력에 푹 빠졌다. 'MZ입맛' 지예은도 "리필"을 외칠 정도로 맛에 사로잡혔다.

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무엇보다 "탕평채가 재료를 한꺼번에 볶지 않고 각각 따로 손질하고 양념하는 손이 많이 가는 음식"이라는 설명에 지예은은 "만들기 힘들어요?"라며 관심을 보였다. 이에 양상국이 "남자친구 해주려고?"라고 묻자, 지예은은 "어떻게 알았지?"라고 답하며 수줍은 미소를 드러내 현장을 핑크빛으로 물들였다. 신기루는 "맛있는 거 보면 자꾸 생각나는 사람이 있는지, 레시피를 물어보더라"라고 거들었고, 지예은은 "나 같은 여자가 어딨어?"라며 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.

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영조는 절제미가 가득한 '무병장수 밥상'부터, 평생 먹은 인삼만 60kg에 달할 정도의 '장수 필살기'까지 갖추고 있었다. 역대급 장수 비결이 엿보이는 영조표 인삼 한 상은 본 방송에서 공개된다. '내시' 양상국마저도 "기운이 확확 난다. 뭐라도 하고 싶다"라며 눈을 번쩍 뜨게 한, '조선 최장수 왕' 영조의 밥상은 22일 수요일 밤 10시에 방송되는 TV CHOSUN '왕은 무얼 자셨는가'에서 공개된다.