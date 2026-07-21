"고소영이 소변 받아줘"…아이·남편 두고 30년 지기 병간호한 역대급 의리

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고소영이 절친이 다리 수술로 입원했을 당시 직접 병간호는 물론 소변까지 받아줬던 미담이 공개돼 훈훈함을 안겼다.

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21일 유튜브 채널 '고소영'에는 "박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고소영 30년 지기 친구 1세대 스타일리스트 정혜경은 "감동 받은 게 있다"라면서 고소영의 남다른 의리를 공개했다.

그는 지난 2021년 다리 수술받았던 당시를 회상하며 "수술하고 입원했는데 고소영이 와서 병간호해 줬는데 소변까지 받아줬다. 진짜 감동이었다"고 털어놨다. 그러면서 "병원에서도 '고소영이 간병인이다'라면서 놀랐다더라"라며 당시를 회상했다.

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고소영은 "해줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다"고 했지만, 정혜경은 "그게 쉽지 않다. 아이들도 있고 남편도 있는데"라며 다시 한번 감사한 마음을 전했다.

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이에 고소영은 "수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 '듣기만 해라'고 했다"라며 특유의 유쾌한 입담으로 웃음을 자아냈다.

또 다른 절친은 교정 중인 PD를 보자 "나는 교정을 선물로 했다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 고소영이 생일 선물로 교정을 해준 것.

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절친은 "'교정하면 예쁘겠다'고 하더라. 우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다"라면서 "이 이야기를 하면 사람들이 엄청나게 부러워하더라"라고 전했다. 이에 제작진은 "물건 딱 주는 게 아니라 더 감동이다"라고 하자, 고소영은 "필요한 거 해주면 좋지 않냐"라고 답해 훈훈함을 더했다.

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anjee85@sportschosun.com