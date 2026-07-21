'크랙' 이동경 선봉→'축구도사' 이청용 출격...물러설 곳 없는 울산vs상승세 원하는 인천, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[울산=스포츠조선 이현석 기자]분위기 반전을 원하는 울산 HD와 상승세를 타고자 하는 인천 유나이티드가 격돌한다.

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울산과 인천은 21일 문수축구경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드를 경기를 앞두고 있다.

반전이 필요한 울산이다. 시즌 초반 선두권 경쟁을 벌이던 울산은 어느새 순위가 4위까지 떨어졌다. 최근 4경기 2무2패, 승리가 없다. 부진한 공격, 수비 불안이 번갈아 나오며 승리 기회를 놓쳤다. 그나마 위안은 대전전 분투였다. 직전 대전을 상대로 0-2로 뒤진 상황에서 2대2 무승부까지 만드는 힘을 선보였다. 쫓아가는 힘이 아닌, 앞서가는 위력을 선보이며 다시 치고나가야 하는 울산이다.

인천은 기세를 끌어올릴 기회다. 월드컵 휴식기 이후 2경기에서 서울, 안양에 모두 0대1 패배, 과정은 좋았지만, 결과를 놓쳤다. 반면 직전 전북전에서는 결과까지 챙겼다. 제르소의 득점과 함께 클린시트를 지키며 승리의 미소를 지었다. 다시금 6위 안으로 진입할 수 있는 기회, 승리로서 상승세를 타는 과정이 중요한 시점이다.

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울산은 3-4-3 포메이션으로 나선다. 최전방에 이동경 에릭 이진현, 중원은 보야니치, 트로야크가 구축했다. 윙백은 최석현과 장시영, 스리백은 서명관 정승현 이재익이 구성했다. 골문은 조현우가 지켰다.

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인천은 4-4-2 포메이션으로 맞선다. 투톱에 이청용 페리어, 중원은 김성민 서재민 이명주 제르소가 자리한다. 수비진은 김명순, 김건희 , 후안 이비자, 이주용이 구축한다. 골키퍼 장갑은 김동헌이 낀다.

울산=이현석기자 digh1229@sportschosun.com