FIFA '오피셜' 공식발표, 메시의 마지막 월드컵 망쳤다...역사상 최악의 폭력 사태 공식 조사 착수, "강력한 처벌 가능성 커"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]변명의 여지가 없는 추태였다. 2026년 북중미월드컵을 수놓았던 리오넬 메시의 '라스트댄스', 유종의 미를 망친 건 아르헨티나 동료들이었다.

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메시와 함께하는 6번째 도전, 아르헨티나의 목표는 단연 '월드컵 2연패'였다. 승승장구했지만, 한 끗이 부족했다. 토너먼트 내내 역전의 용사로 활약했던 아르헨티나 선수단은 결승전 120분 내내 침묵했다. 완벽한 패배였다. 스페인은 압도했고, 1대0 승리를 챙겼다. 16년 만에 세계 정상에 오르며 환희를 누렸다. 종료 휘슬과 함께 아르헨티나에 필요했던 건 패자의 품격이었다. 아쉬움의 눈물, 결과의 속상함을 뒤로 하고 승자를 향해 악수를 건네야 할 순간이었다.

로이터연합뉴스

품격을 외면하고, 패배라는 결과에만 매몰됐다. 나와서는 안 될 행동들이 쏟아졌다. 나우엘 몰리나가 뛰어가는 로드리를 주먹으로 때린 것이 갈등의 도화선이었다. 몰리나와 로드리의 신경전을 시작으로 두 팀은 그라운드에서 뒤엉키며 감정을 주체하지 못했다. 갈등에 불을 지른 건 레안드로 파레데스의 행동이었다. 에릭 가르시아의 목을 치고, 뒤이어 다가온 가비의 얼굴도 밀었다. 다른 한 편에서는 아르헨티나 코치 로베르토 아얄라가 스페인의 다니 올모를 주먹으로 가격했다. 리오넬 스칼로니 감독과 스페인 선수단이 빠르게 나서서 선수들을 뜯어말렸다.

국제축구연맹(FIFA)이 칼을 빼들었다. FIFA 징계위원회는 21일(한국시각) 난투극이 벌어진 결승전 이후 상황에 대한 징계 절차에 돌입했다. 자체 조사에 그치지 않고 징계·윤리 전담 검사까지 임명하는 결단을 내렸다. 전 세계가 지켜본 폭력 사태, 대대적인 징계는 불가피하다. 이번 대회 이미 한 차례 징계 대상이 됐던 아르헨티나다. 잉글랜드와의 준결승에서 2대1 승리 후 일부 선수단이 포클랜드 제도에 대한 자국의 영유권 주장을 지지하는 현수막을 들었다. 남서대서양에 위치한 영국 해외 영토 포클랜드 제도는 영국과 아르헨티나가 오랜 기간 주권 분쟁을 벌인 지역이다. 정치적, 모욕적, 인종차별적 내용을 담은 현수막, 깃발 등을 금지하는 FIFA 규정을 위반하는 행위, FIFA는 이에 대한 징계 절차도 이미 착수했다.

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벌금을 넘어 출전 정지 등 강도 높은 처벌이 예상된다. FIFA 징계 규정 13조 페어플레이 및 품위 유지 위반이 적용될 경우, 해당 선수 및 코칭스태프에게는 전 세계 모든 축구 활동 정지 등 중징계가 내려질 수 있다. 아르헨티나축구협회(AFA)와 선수단 모두 대상이 될 수 있다. 영국의 'BBC'는 'FIFA 징계위원회는 여러 가지 선택지를 가지고 있다. FIFA는 징계 및 윤리 담당 검사를 임명함으로써 잠재적인 폭력 행위뿐 아니라 위법 행위를 더욱 자세히 조사할 것이다. 선수나 국가 협회가 기소되어 유죄 판결을 받을 경우 더 강력한 처벌을 받을 가능성이 크다'고 했다. 용납될 수 없는 난투극이 월드컵 결승을 망쳤다. 메시의 마지막 월드컵, 아르헨티나를 하나로 뭉치게 한 그 의미마저 퇴색시켰다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com