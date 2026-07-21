韓 초대형 악재 '월드컵 스타' 오현규, 韓 21호 프리미어리거 불발 유력...헐시티 '자메이카 국대' 영입 집중

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규의 헐시티 이적설은 이대로 끝이 난 모양이다.

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영국 매체 디 애슬레틱은 19일(한국시각) '헐시티가 아스톤 빌라의 윙어 리온 베일리 영입을 추진 중인 구단 가운데 하나'라고 보도했다

매체에 따르면 잉글랜드 프리미어리그 승격팀 헐시티는 최근 며칠간 빌라 구단 및 베일리 측 대리인과 접촉하며 영입 협상을 진행해왔다. 빌라 측은 완전 이적을 선호하고 있으며, 임대 이적 가능성도 함께 검토되고 있다. 자메이카 국가대표 베일리에게는 튀르키예 트라브존스포르, 스페인 라리가의 셀타 비고도 관심을 보이고 있지만, 자녀들이 잉글랜드에서 학교를 다니고 있는 만큼 조건이 맞으면 영국 잔류를 우선적으로 고려 중인 것으로 전해졌다.

매체는 '지난 1월 AS로마 임대 생활을 마치고 복귀한 베일리는 현재 이적 가능한 상태다. 빌라는 모건 로저스의 1억1700만파운드(약 2326억원) 수준의 첼시 이적을 앞두고 측면 자원 보강이 필요한 상황이며, 우나이 에메리 감독의 계획에서 밀려난 베일리를 방출 대상으로 분류했다. 베일리는 2021년 여름 약 3000만파운드(약 593억원)에 바이어 레버쿠젠에서 빌라로 이적한 뒤 통산 163경기에 출전해 23골-25도움을 기록했다'고 설명했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 오현규와 이강인이 함께하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

이런 흐름 속에 튀르키예발 오현규의 EPL 진출설은 신빙성이 더 떨어지는 모습이다. 헐 시티를 둘러싼 오현규 이적설은 한동안 꾸준히 제기됐다, 튀르키예 이적시장 전문가인 세르칸 모로바는 이달 초 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "헐시티가 오현규의 상황을 면밀히 주시하고 있다"고 보도한 바 있다. 이후 베식타시가 새로운 스트라이커 영입을 노리는 상황과 연계해 튀르키예에서는 오현규를 계속 헐시티와 연결했다.

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하지만 최근 들어서는 관련 보도가 눈에 띄게 줄어든 상태다. 또한 헐 지역 전문 매체인 영국 헐 라이브는 지난 14일 '구단의 이적 사업을 잘 아는 소식통에 따르면, 헐시티의 최우선 영입 대상들은 이미 특정되었으며 협상도 순조롭게 진행 중이다. 다만 구단 측도 이적 협상에는 늘 시간이 걸린다는 사실을 기꺼이 받아들이고 조율에 임하고 있다'고 언급했다. 즉 이미 헐시티는 어떤 선수를 영입할 것인지를 특정했다는 이야기다. 오현규가 끝까지 언급되지 않은 것으로 보아 튀르키예발 오현규의 헐시티 이적설은 잘못됐을 가능성이 더 높아졌다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한편 베식타시로 복귀한 오현규는 팀 훈련과 연습경기에서 꾸준히 득점포를 가동하며 좋은 컨디션을 유지하고 있는 것으로 전해졌다. 이적설과 별개로 소속팀에서의 입지를 다지는 데 집중하는 모습이다.