리센느, 첫 정산 아직 못 받았다..원이 "母 소고기 사드리고파" 눈물 펑펑(살롱드립)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리센느가 '역주행 신화'를 쓰며 주목받고 있는 가운데, 멤버 원이가 첫 정산 후 가장 하고 싶은 일로 어머니에게 소고기를 사드리고 싶다는 소박한 바람을 전해 뭉클함을 안겼다.

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21일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 콘텐츠 '살롱드립' 측은 150회 예고 영상을 공개했다. 이날 공개된 영상에는 그룹 리센느의 미나미와 원이가 게스트로 출연해 데뷔 비하인드부터 첫 정산에 대한 솔직한 생각까지 다양한 이야기를 나눴다.

먼저 장도연은 미나미를 향해 "대표님이 직접 캐스팅하셨다는데 뭘 믿고 왔냐"라고 물었다. 이에 미나미는 "그냥 대표님 말에 속아서 왔다. 대표님이 '블랙핑크 만들어줄게'라고 하셨다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 장도연은 "이야기를 들을수록 대표님이 너무 대단하시다. 뭐 하시던 분이냐"라고 궁금해했고, 원이는 "키즈카페 하셨다"라고 답했다. 이에 장도연은 "그래서 애들을 잘 다루나 보다"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 자연스럽게 첫 정산에 대한 이야기가 이어졌다. 장도연이 "첫 정산 받으면 뭐 하고 싶냐"고 묻자, 원이는 "엄마 소고기 한번 사드리고 싶다"고 답했고, 말을 잇던 중 끝내 눈시울을 붉혔다. 화려한 목표보다 가장 먼저 가족을 떠올린 원이의 진심 어린 한마디는 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 만들었다.

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한편 리센느는 최근 음원 역주행에 성공하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 꾸밈없는 입담과 진솔한 이야기를 담은 '살롱드립' 본편은 오는 28일 오후 6시에 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com