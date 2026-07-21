'홍현희 시매부' 천뚱 "술·라면 끊은지 6개월"…독소 다 빠지고 '홀쭉' 얼굴 자랑

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍현희의 시매부로 잘 알려진 천뚱(본명 임정수)이 "술, 라면, 밀가루를 끊었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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21일 유튜브 채널 '천뚱TV'에는 "단짠 끊었습니다 (feat. 금주선언)"이라는 제목의 영상이 게재됐다

영상 속 천뚱은 현미밥과 닭가슴살 스테이크, 오이, 백김치로 식사하며 확 달라진 식단을 공개했다.

천뚱은 과거 홍현희와 함께 유튜브 콘텐츠와 방송에 출연해 남다른 먹성과 압도적인 먹방으로 화제를 모았으나, 최근에는 건강을 최우선으로 한 식단 관리에 집중하고 있다.

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그는 "요즘 건강 관리를 신경 쓰고 있다"라며 "예전에는 마트에 가면 과자를 엄청 많이 샀는데 이제는 채소 코너나 닭가슴살 코너를 먼저 찾는다. 과자가 정말 먹고 싶으면 프로틴으로 만든 과자를 먹는다"라며 달라진 식습관을 소개했다.

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이 같은 변화는 가족들에게도 영향을 미쳤다. 그는 "내가 식습관을 조금씩 바꾸니까 아이들도 그 식습관을 조금씩 따라서 하더라"며 "가족 전체가 분위기를 만들어주면 식단, 운동, 가족 분위기 등이 바뀐다는 걸 많이 느꼈다"고 전했다.

특히 천뚱은 "라면 끊은 지 6개월 됐다. 찌개는 건더기만 먹고 국물은 멀리하게 됐다. 밀가루 면 종류도 멀리하고, 빵은 쌀로 된 빵을 먹는다. 고춧가루가 많이 들어간 음식도 피하게 됐다"라고 밝혔다. 그러면서 "술도 정말 좋아했다. 지인들을 만나면 많이 마시는 스타일이었는데 금주를 시작했다"라며 "술을 안 먹으니까 아침이 정말 맑다. 속쓰림도 없어졌고 돈도 절약된다. 그 돈으로 저축도 한다"고 웃으며 말했다.

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그 결과 몸의 변화도 생겼다. 천뚱은 "건강을 좀 많이 되찾고 몸에 있는 독소가 많이 빠지는 것 같다"라면서 "그래서 아침에도 개운하고 짠 음식을 먹으면 얼굴이 많이 부었는데 부기도 많이 완화됐다. 기분이 너무 좋다"고 만족감을 드러냈다.

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이어 "건강하게 다이어트를 한다고 굶는 게 아니다. 대체할 수 있는 음식이 정말 많다"며 "아침에는 그릭요거트에 프로틴 시리얼을 먹거나 양상추 샐러드를 먹고, 닭가슴살도 자주 먹는다"고 자신만의 식단을 소개했다.

천뚱은 "이번 기회에 술도 끊고 건강식으로 바꿔보자는 마음이 생겼다"라며 "올해 12월이면 마흔 살이 된다. 30대까지는 맛있는 걸 먹는 게 우선이었다면 이제는 건강을 생각하면서 맛있는 걸 먹자는 마인드가 생겼다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편, 천뚱은 개그우먼 홍현희의 시매부로 이름을 알렸으며, MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연해 압도적인 먹방 실력과 친근한 매력으로 큰 사랑을 받았다.

이후 지난 2023년 초 전정신경염 진단을 받고 약 8개월 동안 투병 생활을 이어갔으며, 치료 끝에 완치 소식을 전해 많은 응원을 받았다.

anjee85@sportschosun.com