채정안, 톱스타 전남친 폭로 "나보다 유명했던 첫사랑, 의처증에 무릎 꿇기도"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 채정안이 과거 연애사를 솔직하게 공개하며 거침없는 입담을 뽐냈다.

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21일 방송된 JTBC 예능프로그램 '연애전쟁'에는 채정안이 특별 협상 외교관으로 출연해 다양한 연애 이야기를 나눴다.

채정안은 자신의 연애 스타일에 대해서도 솔직한 이야기를 꺼냈다. 그는 "유일하게 이성에게만 재수 없다. 뭐냐면 저희는 스케줄이 들쑥날쑥하지 않냐. 항상 기다려줘야 했다"며 "시간적으로 규칙적이지 않으니 까칠했던 것 같다"고 과거를 돌아봤다.

이에 김희철은 채정안에게 '갑'의 연애를 했던 에피소드가 있는지 물었고, 채정안은 과거 첫사랑과의 일화를 공개했다.

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그는 "내가 무릎 꿇은 적은 있다. 21살 때였는데 서로의 첫사랑이었다. 그러다 보니 남자친구가 의처증이 있었다"고 당시를 회상했다.

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이어 "남자친구가 전혀 상관없는 남자와 나랑 연관 지어서 너무 짜증이 났다. 그래서 포장마차에서 앞에 있는 컵 속 물을 붓고 물싸대기를 날렸다. 그러고 어떻게 해야 할지 몰라서 뒤돌아서 도망갔는데 쫓아와서 잡혔다. 그때 본능적으로 '미안하다'고 했다"고 털어놔 놀라움을 안겼다.

서장훈이 "그분도 유명 연예인이냐"고 추가 질문을 던지자 채정안은 "나보다 유명한 사람이었다"고 쿨하게 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.