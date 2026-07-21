윤은혜, '미우새' 발언 해명 "13년간 흰쌀밥·탄산음료 끊은 것 아냐, 술만 안 마신다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 윤은혜가 방송 이후 불거진 오해를 직접 해명했다.

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21일 윤은혜의 유튜브 채널에는 "'윤은혜의 7월 데일리템!?' 템 추천에 진심인 사람, 바로 저예요. (트러블 고민일 때, 요즘같이 꿉꿉한 더위에 챙기는 아이템, 메이크업템부터 향기템까지)"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤은혜는 여름철 피부 고민을 털어놓으며 "피부에 트러블이 너무 많이 난다. 도저히 해결이 안 돼서 여름만 되면 스트레스를 너무 많이 받는다"고 말했다.

이어 "밀가루와 유제품을 끊으라고 하는데 쉽지 않다. 여름이 되면 아이스크림이 너무 먹고 싶지 않냐. 요즘은 라면도 많이 먹는다"고 솔직한 식습관을 고백했다.

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그러면서 최근 SBS '미운 우리 새끼' 출연 이후 화제가 된 '13년 금지' 발언에 대해서도 직접 입을 열었다.

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윤은혜는 "'미우새'에서 흰쌀밥과 탄산음료, 술을 13년 동안 끊었다고 했는데 그건 아니다"라며 오해를 바로잡았다.

이어 "녹화 때도 말씀드렸지만 흰쌀밥을 너무 좋아해서 웬만하면 잡곡밥으로 대체하려고 한다. 탄산음료는 원래 진짜 안 좋아한다. 그렇다고 아예 끊은 건 아니다. 피자를 먹을 때 한입 정도 당길 때가 있다. 그럴 때 한두 모금 마신다"고 설명했다.

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다만 술만큼은 오랜 시간 입에 대지 않았다고 밝혔다. 그는 "술은 13년 동안 안 마신 게 맞다. 그런데 제가 13년 동안 모든 걸 다 끊은 것처럼 나와서 마음이 너무 찔렸다"며 "녹화 분량 때문에 조금 편집이 된 것 같다"고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com