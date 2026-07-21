'강백호 충격 이탈' 한화, 노시환 4번 복귀→페라자 DH·최인호 RF 선발 출전

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 6회초 1사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회초 2사 2루 한화 노시환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 강백호가 빠진 가운데 3연패 탈출을 위한 라인업을 공개했다.

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한화는 21일 광주 기아챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 경기를 한다.

후반기 4연전 출발이 좋지 않았다. '최하위' 키움 히어로즈를 홈에서 만났지만, 1무3패로 마쳤다. 1무도 내용은 썩 좋지 않았다. 8-1까지 앞섰던 경기를 9대9로 마치게 됐다.

이런 가운데 악재까지 터졌다. 올 시즌 82경기에서 타율 3할1푼5리 23홈런 86타점 OPS(장타율+출루율) 0.980으로 만점 활약을 펼치고 있던 강백호가 19일 경기에서 옆구리 부분에 통증을 호소한 것. 강백호는 8-4로 앞선 6회말 무사 1,2루에서 적시타를 쳤다. 그러나 이 과정에서 왼쪽 옆구리 부분에 불편함으르 호소했다. 병원 검진 결과 좌측 옆구리 외복사근 손상 소견이 나왔다. 한화는 "추후 재검을 통해 복귀시점을 결정할 계획"이라고 설명했다.

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올 시즌 4번타자 나와 타점 1위를 기록하고 있던 강백호가 빠지면서 선발 라인업 재조정도 필요해졌다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 최인호가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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21일 한화는 오재원(좌익수)-최인호(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-요나단 페라자(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

지난해까지 붙박이 4번타자로 나왔던 노시환이 다시 클린업 트리오 중심을 채웠다. 우익수로 나가던 페라자가 강백호가 나오던 지명타자로 출전하고, 우익수에는 최인호가 나온다. 아울러 박정현이 유격수로 출전한다.

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한편 한화는 전날 강백호와 외야수 이도훈을 말소한 한화는 두 자리를 모두 투수로 채웠다. 이교훈과 이날 선발투수로 나설 박준영이 등록됐다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com