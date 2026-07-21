"韓, 7계단 추락→亞 4위로 후퇴" 日 충격받았다…'북중미월드컵 결과 반영 FIFA 랭킹, 순위 크게 갈렸다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하다 모바의 수비에 공을 빼앗기고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 위상이 크게 추락했다. 한국의 7월 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 32위로 내려앉았다. 아시아 국가 4위로 밀려났다.

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FIFA는 21일(이하 한국시각) FIFA 랭킹을 발표했다. 한국은 32위에 머물렀다. 2026년 북중미월드컵 직전 25위였으나, 무려 7계단이나 추락했다. 한국이 FIFA 랭킹에서 30위권(21∼30위) 밖으로 밀려난 것은 2021년 12월에 33위를 기록한 이후 4년 7개월 만이다.

한국은 북중미월드컵에서 눈물을 흘렸다. 조별리그 A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하는 데 그쳤다. 체코와의 첫 번째 경기에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거두며 환호했다. 그러나 2차전에서 '홈팀' 멕시코에 0대1로 패했다. 조별리그 최종전에선 남아공에 0대1로 충격패했다. 한국은 A조 3위에 랭크됐다. 희망은 남아있었다. 3위 '와일드 카드'로 토너먼트에 진출하는 것이었다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대됐다. 이에 따라 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 성적이 좋은 8개 팀이 32강전에 합류하는 방식으로 조정됐다. 그러나 하늘은 철저히 한국을 외면했다. 한국의 모든 경우의 수는 지워졌다. 32강에 오르지 못한 채 대회를 마감했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 '일본은 아시아 팀 가운데 유일하게 20위 안에 이름을 올렸다. 한국은 7계단 내려 32위가 됐다. 아시아 4위로 후퇴했다. 월드컵 결과가 크게 반영된 이번 결과 아시아 팀들의 순위는 크게 갈렸다'고 보도했다.

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이번에 발표된 FIFA 랭킹은 북중미월드컵 결과가 크게 작용했다. 아시아 국가 중에선 일본이 가장 높은 17위에 자리했다. 이전보다 1계단 올라갔다. 2위는 이란으로 2계단 떨어진 22위, 호주도 1계단 내려간 28위에 위치했다.

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전체 순위에선 스페인이 1위를 차지했다. 스페인은 북중미월드컵 결승전에서 아르헨티나를 1대0으로 꺾고 우승을 차지했다. 지난 1월 이후 6개월 만에 아르헨티나를 2위로 끌어내리고 세계 랭킹 1위로 복귀했다. 프랑스와 잉글랜드가 나란히 3∼4위를 차지했다. '괴물 공격수' 엘링 홀란을 앞세워 8강까지 진출한 노르웨이가 31위에서 무려 12계단 상승한 19위로 크게 뛰어올랐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com