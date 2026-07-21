"타일러, 한국 떠나는 줄"…'81만 유튜브' 돌연 중단 후 전한 심경

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 타일러 라쉬가 유튜브 활동 중단을 알린 직후 창업에 대한 자신의 소신을 담은 장문의 글을 공개했다. 갑작스러운 유튜브 종료 소식으로 팬들의 관심이 집중된 가운데, 새로운 도전에 대한 생각을 전해 눈길을 끌었다.

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타일러는 21일 자신의 SNS를 통해 최근 공동 창업자로 참여하고 있는 한글 콘셉트 식품 브랜드 '칼파벳'에 대한 생각을 밝혔다.

그는 "정말 흥미진진한 경험이다. 하지 말라는 그 창업을 인생에 한 번쯤 해보는 데 의미가 있는 것 같다"며 "물론 리스크는 있다. 리스크는 항상 있다"고 적었다.

이어 "어떻게 보면 안 해보는 것도 감당해야 하는 리스크인 거기도 하다"며 "요즘같이 복잡하고 변화가 많아 어떻게 될지 모르는 세상인데 이미 리스크가 워낙 많은 세상이다. 그렇다면 하고 싶은 것, 해보고 싶은 것, 상상해 본 것을 아예 해보지 않는 것이 오히려 더 큰 리스크일 수도 있다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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또 "아직 모자란 것도 많고 부족한 것도 많지만, 그걸 채워나가는 과정 자체에서 흥미를 느끼고 배움을 찾는 것이 원동력이 되는 것 같다"고 덧붙였다.

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그러면서 "미흡한 모습들이 조금씩 더 갖춰졌으면 좋겠다고 말씀해 주신 분들, 피드백을 주신 분들, 응원해 주시는 분들 모두 정말 고맙다"며 "계속 화이팅해 보겠다"고 감사 인사를 전했다.

앞서 타일러는 지난 20일 유튜브 채널 '타일러볼까요'를 통해 "그동안 '타일러볼까요'를 아껴주시고 매주 찾아와 주신 분들 덕분에 정말 소중한 추억을 만들 수 있었다"며 "시작이 있다면 끝도 있는 법이다. 그동안 알던 '타일러볼까요'는 이제 끝이 났다"고 밝혔다.

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다만 채널 종료 이유나 향후 계획에 대해서는 별도의 설명을 하지 않았다. 이에 구독자 약 81만 명을 보유한 채널의 갑작스러운 중단을 두고 온라인에서는 한국을 떠나는 것이 아니냐, 다른 이유가 있는 것 아니냐는 등 다양한 추측이 이어졌다.

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이런 가운데 창업과 관련한 글이 공개되자 팬들은 "한국 떠나는 줄 알고 놀랐다", "유튜브 보고 깜짝 놀라 왔다", "새로운 도전도 응원한다", "앞으로도 화이팅" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

olzllovely@sportschosun.com