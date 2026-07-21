타일러, 81만 유튜브 채널 돌연 종료 선언...채용 공고까지 올려놓고 무슨 일

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[스포츠조선 조민정 기자] 미국 출신 방송인 타일러 라쉬가 구독자 81만 명을 보유한 유튜브 채널 '타일러볼까요'의 운영 종료를 알렸다.

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타일러는 최근 '타일러볼까요'에 공개한 영상을 통해 실리콘밸리 투자자 피터 틸과 비공개 모임 '다이얼로그(Dialog)'를 둘러싼 데이터 유출 사건을 다뤘다. 영상에서 타일러는 해당 모임에 기술업계 거물뿐 아니라 미국 고위 공직자와 정치권 인사들이 참여해 국제 정세와 안보 문제 등을 논의해왔다고 설명했다. 참석자들이 자산과 영향력 등에 따라 등급별로 분류됐다는 내용도 전하며 기술 권력과 공권력의 밀착이 가져올 수 있는 위험성을 짚었다.

이후 영상 말미 시청자들에게 채널 종료 소식과 작별 인사를 전해 시청자들을 놀라게 했다.

타일러는 "평소와 달리 조금 무거운 이야기를 나누고자 한다"며 "그동안 '타일러볼까요'를 아껴주시고 매주 찾아와 주시는 분들 덕분에 굉장히 소중한 추억을 만들 수 있었다"고 운을 뗐다. 이어 "하지만 시작이 있다면 끝도 있는 법이라 그동안 알던 '타일러볼까요'는 이제 끝이 났다"며 "유종의 미를 거두며 아름다운 마무리가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "그동안 봐주셔서 감사드리고 앞으로 더 멋진 모습으로 찾아뵙겠다"고 인사했다. 다만 채널을 종료하게 된 구체적인 이유나 향후 운영 계획에 대해서는 별도로 설명하지 않았다.

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'타일러볼까요'는 국제정세와 세계 경제, 기술, 문화 현안 등을 타일러 특유의 시각으로 해설해온 채널이다. 현재 유튜브에는 약 81만 명의 구독자를 보유하고 있다.

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특히 채널 측이 불과 얼마 전까지 콘텐츠 제작과 채널 운영을 이어온 데다 타일러 미디어 홈페이지에도 '타일러볼까요' 콘텐츠 제작 인력을 모집하는 내용이 남아 있어 갑작스러운 종료 배경을 두고 궁금증이 커지고 있다. 다만 해당 채용 공고가 현재도 유효한지 채널 종료와 어떤 연관성이 있는지는 확인되지 않았다.

영상을 접한 구독자들은 아쉬움과 당혹감을 나타냈다. 일부는 "얼마 전 80만 구독자를 축하했는데 너무 갑작스럽다", "이런 방식으로 끝날 줄 몰랐다", "가장 하고 싶었던 이야기를 마지막으로 하고 떠난 것 같다", "밥 먹으며 세상을 보는 시각을 배웠는데 아쉽다", "시즌2로 꼭 돌아와 달라" 등의 반응을 보였다.

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한편 타일러 라쉬는 미국 시카고대학교에서 국제학을 전공하고 서울대학교 대학원에서 외교학 석사 학위를 받은 방송인이다. 2014년 JTBC '비정상회담'에 미국 대표로 출연해 유창한 한국어와 논리적인 토론 능력으로 이름을 알렸다. 이후 방송과 강연, 출판, 영어 교육 등 여러 분야에서 활동해왔다.

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최근에는 방송 출연과 함께 세계 경제 및 국제정세 콘텐츠를 꾸준히 제작해왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com