"사상 최악의 월드컵 결승" 아르헨티나 심각한 추태에 경악, 코치마저 스페인 선수 얼굴 폭행..."역겹다"→"완전히 이성 잃은 모습"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]최악의 결승전에 아르헨티나 코치마저 가담했다.

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아르헨티나는 20일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 벌어진 스페인과의 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장 혈투 끝에 0대1로 패배했다. 2022년 카타르 대회의 영광을 이어가고자 했지만, 스페인의 벽은 아주 높았다. 대회 2연패에 실패했다. 스페인은 16년 만에 다시 왕좌에 올랐다.

경기는 답답한 흐름 속에서 스페인이 주도했다. 스페인은 맹공 속에서도 쉽사리 득점이 나오지 않았다. 연장에서야 페란 토레스의 결승골이 터지며 웃었다. 아르헨티나는 연장 후반까지 단 하나의 슈팅도 시도하지 못하는 굴욕을 겪으며 무너졌다.

로이터연합뉴스

문제는 경기 후였다. 월드컵 우승의 주인공이 가려진 후, 패배의 그림자에 빠진 아르헨티나 선수단은 이성을 잃은 모습이었다. 주장 리오넬 메시를 중심으로 뭉쳤던 모습 대신 본능에 따라 행동하는 짐승에 가까운 모습을 보였다. 종료 휘슬 이후 레안드로 파레데스가 스포츠맨십에 어긋나는 폭력적인 행동으로 신호탄을 쏘아올렸다. 에릭 가르시아를 때리고 목을 졸랐다. 이에 가르시아는 쓰러졌고, 선수들은 곧바로 난투극을 벌였다.

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문제는 선수들만의 상황이 아니었다. 영국의 더선은 '아르헨티나 대표팀 코치인 로베르토 아얄라는 다니 올모의 얼굴을 주먹으로 가격했다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

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더선은 '스페인의 승리 이후 소동이 벌어졌다. 경기 종료 휘슬이 울리자 선수, 코치, 스태프들이 경기장에서 충돌하며 추악한 장면이 연출되었다. 아얄라는 소셜 미디어에 공개된 영상에서 올모의 목을 향해 팔을 휘두르는 모습이 포착되면서 완전히 이성을 잃은 듯한 모습을 보였다. 선수들이 질서를 회복하려고 애쓰는 동안 올모는 반격하는 모습을 보이지 않았다. 조하트는 이에 대해 역겹다고 표현했다'고 전했다.

패배를 인정하는 품격을 보여주지 못한 아르헨티나의 추태가 월드컵의 영예를 실추시켰다. 4년 전 승리의 기억만이 중요한 순간이 아니라는 것을 모른 채 아르헨티나 선수단은 패퇴의 기억을 경기장 안에서 쏟아냐며, 축구계 최고의 잔치, 마지막 순간을 망치고 말았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com