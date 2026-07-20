"쓰레기 같아" 월드컵 사상 첫 하프타임쇼 지켜본 루니 독설…팬들도 "립싱크 아냐?"

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[스포츠조선 박상경 기자] 사상 처음으로 월드컵 결승전에 도입된 하프타임쇼, 시선은 엇갈렸다.

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20일(한국시각) 미국 뉴저지 스타디움에서 펼쳐진 스페인-아르헨티나 간의 2026 북중미월드컵 결승전. 전반전을 마친 뒤 국제축구연맹(FIFA)이 공언한 대로 하프타임 쇼가 펼쳐졌다. 미국 최대 인기스포츠인 슈퍼볼에서는 익숙한 장면이지만, 월드컵에서는 사상 처음으로 펼쳐진 무대였다. BTS를 비롯해 마돈나, 저스틴 비버, 샤키라까지 세계적 아티스트들이 한 자리에 모였다. 호나우지뉴와 호나우두가 마돈나와 함께 깜작 등장하는 퍼포먼스가 펼쳐지기도 했다. 15분 간의 하프타임 뒤 11분 간의 공연이 펼쳐지면서 총 26분 만에 후반전이 재개됐다.

온라인 상에는 BTS 공연을 호평하는 글도 적지 않았다. 하지만 일각에선 짧은 시간에 많은 것을 담아내려 한 공연이 대체적으로 산만했다는 평가도 적지 않았다. 현장 라이브가 아닌 립싱크로 무대를 꾸민 것 아니냐는 지적도 있었다.

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영국 BBC 해설위원으로 하프타임쇼를 지켜본 웨인 루니는 "출연한 아티스트 중 내가 좋아하는 가수도 많다. 하지만 공연 자체는 솔직히 쓰레기 같았다"고 아쉬움을 드러냈다. 이언 라이트는 "(무대를 설치한) 공연 때문에 그라운드 상태가 엉망이 됐다"고 지적하기도 했다.

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영국 일간지 가디언 역시 'NBA파이널이나 월드시리즈에 없는 하프타임쇼가 월드컵에 필요한가'라며 'FIFA가 미국의 상업적 기대에 부응하기 위해 이번 대회에서 엔터테인먼트적 요소를 대거 도입했지만, 그 결과 스스로 규칙까지 위반하기에 이르렀다'고 평했다. 텔레그래프는 'FIFA가 슈퍼볼에 버금가는 하프타임쇼를 왜 기획하려 했는가는 차치하고, 선수들의 경기력, 건강은 전혀 고려되지 않은 게 문제'라고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com