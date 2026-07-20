유이, '꿀벅지'로 떼돈 벌었는데…"어린 나이에 상처, 악플에 합성사진까지" ('남겨서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 유이가 '꿀벅지' 수식어에 대한 상처를 고백했다.

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20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 임수향, 유이가 출연했다.

유이하면 빼놓을 수 없는 단어는 단연 꿀벅지. 하지만 유이는 꿀벅지라는 단어에 상처가 크다며 "저를 알릴 수 있는 단어긴 했지만 어리지 않냐. 20~21살이었는데 제 얼굴, 허벅지에 꿀단지를 합성하기도 했다"고 털어놨다.

그럼에도 유이는 "좋게 말하면 '건강미'라는 의미기도 하다. 살이 빠지고 나서 가장 많이 들었던 게 '허벅지가 왜 이렇게 빠졌냐' 한다. 그래서 하체 운동을 더 열심히 하게 된다"고 밝혔다.

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최근 유이의 키워드는 무쇠 소녀'. '무쇠소년단'을 봤다는 박세리는 "다 진심이더라. 흉내는 그렇게 낼 수가 없다. 운동을 좋아하는 사람이고 수영 선수 출신이라 그런지 모든 게 진심이다"라고 감탄했다.

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유이는 "제가 초중고 시절에 다 수영을 했다. 데뷔하고 나서 그런 기분을 다시 느낄 줄 몰랐다. 철인3종 경기가 시즌1이었는데 저는 자전거를 아예 못 탄다. 넘어졌던 트라우마가 세서 드라마 촬영에서도 자전거 타는 장면에서는 대역을 쓸 정도로 아예 못 탔다. '무쇠소녀단'에서 마지막까지 울면서 탔다"고 털어놨다.

이영자는 "'무쇠소년단' 촬영하면 샤워는 어떻게 하냐"고 물었고 유이는 멤버들과 함께 자연스럽게 목욕탕에 간다고 밝혔다. 깜짝 놀란 이영자는 "내가 가는 목욕탕에 안영미가 온다. 개그맨들끼리는 안 숨기는데 나만 보면 뒤집어서 숨는다. 그래서 나도 가린다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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유이는 "저희 멤버 중에 금새록이 시즌2로 들어왔다. 운동하고 자연스럽게 샤워장으로 들어가서 벗으니까 놀라더라. 적응이 안 돼서 본인은 집에 가서 씻겠다더라. 근데 촬영을 하다 보면 찝찝한 상태로 집에 가기 싫지 않냐. 그렇게 하나 둘씩 벗기 시작하다가 나중에는 어딜 가든 목욕탕을 먼저 찾더라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com