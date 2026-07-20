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송지효, 또 헤어 논란…대충 틀어 올린 머리에 "털털함도 정도껏" 불만 폭발

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송지효, 또 헤어 논란…대충 틀어 올린 머리에 "털털함도 정도껏" 불만 폭발

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송지효가 또 헤어스타일로 논란이 되고 있다.

최근 송지효의 유튜브 채널에서는 절친한 헤메코 스태프들이 출연해 송지효의 스타일에 대해 이야기를 나눴다.

헤어 스태프는 집게핀으로 머리를 대충 틀어 올린 송지효에게 "나는 제발 그놈의 집게핀 좀 제발 불태워버리고 싶다. 일할 때 하지 말고 집에서 해라. 어디를 갈 때 제발 좀 꾸미고 다니셨으면 좋겠다. 유튜브 촬영 올 때도 예쁘게 다니자"고 호소했다.

메이크업 스태프 역시 "언니 여름되니까 바디 메이크업도 해주고 싶다. 요즘은 팔다리까지 다 바른다"고 했지만 송지효는 "목에 톤업크림 바르는 순간 나랑 절교"라고 거부했다. 하지만 스태프들의 계속된 설득에 송지효는 "집게핀은 제가 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게판을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아달라"라고 절충안을 제시했다. 하지만 다음 영상에서도 송지효는 집게핀으로 머리를 올린 편안한 스타일로 등장했다.

송지효, 또 헤어 논란…대충 틀어 올린 머리에 "털털함도 정도껏" 불만 폭발

이에 팬들도 참았던 불만을 터뜨렸다. 대충 틀어 올린 헤어 스타일과 지나치게 편안한 옷차림에 성의가 없어 보인다는 것. 이는 스태프들의 포트폴리오에도 영향을 줄 수 있다며 송지효의 고집을 지적했다.

팬들은 "혼자 일 하는 거 아니고 팀이지 않냐. 싫어도 스태프들에게는 송지효라는 상품이고, 커리어고 작품이다. 같이 일하는 입장이면 진짜 속상할 거 같다", "일반인도 직장 출근할 때 깔끔하게 가는데 연예인이 저런다는 게 이해가 안 된다", "언니 고집 알지만 조금 내려놓고 댓글들 확인해보셨으면 좋겠다", "고집으로 팀원들 포트폴리오 망치는 중", "털털함도 정도껏이지", "아이돌처럼 꾸며달라는 게 아니라 기본은 해달라는 거다" 등의 반응을 보이며 답답함을 호소했다.

한편, 배우 송지효는 지난 2021년 갑작스러운 숏컷으로 등장해 화제가 된 바 있다. 하지만 단정한 스타일이 아닌 삐죽빼죽한 스타일에 스태프들이 송지효의 미모를 망친다며 지적이 쏟아졌다. 이후 송지효는 스태프들이 만들어준 스타일이 아닌 자신이 충동적으로 잘랐다며 "술을 먹고 갑자기 욱해서 가위로 내 머리를 잘랐다"고 억울하게 욕을 먹은 스태프들에게 사과했다.

wjlee@sportschosun.com

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