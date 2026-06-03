[공식발표]드디어 161㎞ 광속구 리오스 온다! "LG 우승에 보탬되겠다" 출사표…'퀄스 0+ERA 6.68' 치리노스 방출

사진제공=LG 트윈스

필라델피아 유망주 시절 리오스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 새로운 외국인 에이스를 영입했다. 올시즌 부진을 거듭하던 요니 치리노스에겐 작별을 고했다.

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LG는 3일 외국인 투수 약셀 리오스(Yacksel Rios Melendez, 1993년생, 키 1m90/체중 97kg)와 총액 45만 달러(연봉 35만 달러, 인센티브 10만 달러)에 입단 계약을 맺었다고 발표했다.

푸에르토리코 국적인 리오스는 미국 무대 기준 평균 96마일(약 154.5㎞) 최고 100마일(약 161㎞)에 달하는 강렬한 직구와 싱커를 자랑하는 우완 파이어볼러다. 지난 2023, 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 활약한 바 있다.

2011년 신인 드래프트 12라운드(전체 391번)에 필라델피아 필리스의 지명을 받으며 미국 무대에 진출했고, 2017년 메이저리그에 데뷔했다. 필라델피아 이후로도 피츠버그 파이리츠, 시애틀 매리너스, 보스턴 레드삭스, 오클랜드 애슬레틱스 등 9개팀에서 뛰며 메이저리그 통산 93경기에 등판, 100이닝을 소화하며 8승 2패 평균자책점 6.21을 기록했다.

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마이너리그에서는 통산 340경기 613이닝을 소화하며 36승 31패 평균자책점 4.13을 기록했다. 특히 2026시즌에는 시카고컵스 트리플A에서 9경기 14이닝 동안 3패 평균자책점 5.14를 기록했다.

2024년 뉴욕 메츠 시절 리오스. USA투데이연합뉴스

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구단은 "약셀 리오스는 빠른 공을 던지며 공격적으로 투구하는 파워 피처다. 강력한 구위를 장점으로 하는 우완투수로 올해 WBC에서도 좋은 모습을 보여줬다. 팀에 합류하여 투수진에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

약셀 리오스는 "지난해 KBO리그 통합우승을 이뤄낸 챔피언 LG트윈스에 합류하게 돼서 영광이다. 시즌 중반에 합류한 만큼 빨리 적응해서 LG트윈스가 올해도 우승할 수 있도록 팀에 보탬이 되도록 하겠다"라고 합류한 소감을 말했다.

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한편 LG트윈스는 치리노스에 대해 3일 웨이버 공시를 요청할 예정이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com