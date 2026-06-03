'도박몽' 된 MC몽, "카지노 전세기, 100억대 도박빚" 'PD수첩'에 천억 소송전[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 MBC 'PD수첩'과의 전면전을 선포했다.

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2일 방송된 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업 비밀' 편을 통해 MC몽의 불법 해외 원정 도박 의혹을 제기했다.

제작진은 차가원 피아크 그룹 및 원헌드레드 회장과 3년간 일했던 전 수행비서 A씨를 만났다. A씨는 두 번의 미국 출장에 동행했다며 MC몽과 차 회장 등이 라스베이거스 카지노에서 제공한 전용기를 타는 모습이 담긴 영상 등을 증거로 공개했다.

A씨는 차 회장 일행은 하루 숙바비만 3000만원이 넘는 호화빌라를 카지노 측에서 무료로 제공받았고, 한국에 돌아온 뒤 차 회장의 지시로 7000만원에 달하는 돈을 달러로 해당 카지노 B 부사장에게 송금하거나, 4억원이 담긴 가방 전달 심부름도 했다고 주장했다.

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제작진은 미국 현지에 방문해 교민들과 만났다. 교민들은 "상상을 초월하는 방이 있다", "2박 3일 동안 개인집사가 붙는다"며 15억원 이상의 도박을 즐길 때 제공되는 VVIP룸에 대해 설명했다. VVIP룸은 평균 약 10억원의 예약금을 내야해 한국에서 반출이 가능한 금액이 초과되지만, 현지 대출이 가능하다는 것이다.

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이와 같은 환치기 의혹에 대해 B부사장은 "드릴 말씀이 없다"며 입을 닫았다.

'PD수첩'은 수백원에 달하는 MC몽의 도박자금이 차 회장으로부터 나왔다고 판단했다. 차 회장이 MC몽에게 고가의 외제차부터 50억원 상당의 시계를 비롯한 사치품을 선물하고, 100억원에 달하는 MC몽의 도박빚도 갚아줬다는 것이다. 차 회장의 작은 아버지인 C씨는 차 회장이 MC몽과 결별 후 MC몽을 상대로 약 120억원의 지급 명령을 신청했고, 300억원이 넘는 돈을 MC몽에게 썼다고 말했다.

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그러나 차 회장은 "회사 자금이 개인 자금이나 불미스러운 용도로 쓰인 것은 하나도 없다"고 해명했다. MC몽은 "회삿돈으로 불법 도박을 어떻게 하냐. 계좌 다 봐라"라고 분노했다.

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MC몽은 'PD수첩'과의 전면전을 선포했다. 그는 "MBC PD들 잘 들으세요. 전 명예를 걸고 싸울 생각입니다 이젠. 18년 전 친구 쇼핑물 투자금 갚아준 돈을 이빨 뽑은 대가로 지금처럼 확정보도한 MBC. 이 책임까지 물어 내 지난 18년의 인생을 앗아간 책임을 물어 1000억원대 소송을 할 것"이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com