시청자 150명과 소통중 참변..조폭 출신 BJ 교통사고 사망

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[스포츠조선 김소희 기자]경북 상주의 한 국도에서 자전거 국토종주 미션 방송을 진행하던 40대 인터넷 방송인이 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

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3일 뉴스1에 따르면 사고는 지난 2일 오후 1시 30분께 경북 상주시 낙동면 성동리 인근 25번 국도에서 발생했다.

당시 대구에서 상주 방향으로 주행하던 3.5톤 화물차가 앞서가던 자전거와 이를 뒤따르던 SUV(스포츠유틸리티차량)를 잇달아 들이받은 것으로 조사됐다.

이 사고로 자전거를 타고 있던 40대 남성 A씨가 외상성 심정지 상태로 구조돼 구급대의 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. SUV 운전자 B씨는 중상을 입고 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

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A씨는 인터넷 방송 플랫폼에서 활동하던 조폭 출신 유명 BJ로, 팬들과 함께 부산에서 서울까지 3일 안에 자전거로 이동하는 국토종주 미션 방송을 진행 중이었던 것으로 알려졌다.

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특히 사고 당시 A씨는 휴대전화를 통해 생방송을 진행하고 있었으며, 약 150명의 시청자가 이를 지켜보고 있었던 것으로 전해졌다. A씨는 부산에서 서울까지 자전거 종주에 성공할 경우 일정 수익금을 받는 과정을 실시간으로 공유하고 있었던 것으로 알려졌다.

당시 A씨가 자전거를 타고 선두에서 주행했고, 지인인 B씨가 SUV를 몰며 뒤에서 이동을 지원하던 중 사고가 발생한 것으로 파악됐다.

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경찰은 화물차 운전자의 전방 주시 소홀 등 부주의로 인해 사고가 발생했을 가능성에 무게를 두고 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com