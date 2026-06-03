MC몽 "차가원과 밀월여행? 누가 스태프 데리고 가나..'PD수첩', 사람 죽이는 짓" 분노

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 MBC 'PD수첩'에서 다뤄진 자신의 의혹에 대해 재차 반박에 나섰다.

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MC몽은 3일 자신의 개인 SNS를 통해 라이브 방송을 진행했다. 전날 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀'이라는 주제로 꾸며져 원헌드레드레이블의 미정산 사태 및 차가원 회장과 MC몽의 관계, 도박 등을 둘러싼 각종 의혹들에 대해 다뤘다.

이에 대해 MC몽은 "저도 피로감이 드는데, 이걸 보시는 대중 분들은 얼마나 피로감이 들까, 너무 죄송스럽다"고 말문을 열었다.

이어 그는 방송에 나온 차 회장과의 불륜 관계를 인정한 듯한 자신의 메시지 내용에 대해 "'PD수첩'은 적어도 저에게 그 메시지의 진실 여부를 검증했어야 했다. 이미 법원에서 (전부 조작됐다고) 가처분된 사진을 또 재사용하고 있다"라고 밝혔다.

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또한 "라스베이거스에는 회사 대표, 부대표 등 모든 스태프가 다 같이 갔다. 밀월여행을 가면 둘이 가지 왜 스태프들과 가겠냐"며 차가원 회장과의 밀월 여행설에 대해서도 부인했다.

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또 MC몽은 "'MC몽과 차가원의 영업비밀'이라면서 관심을 끌었지만 택시 기사, 식당 직원들 인터뷰는 다 설일 뿐"이라며 "시사 프로그램이 제가 한 폭로 틱톡 방송에 대해 변명하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "진짜 참지 않는다. 사람을 죽이는 것이다"라며 "(원헌드레드의) 미정산 문제는 제가 회사에서 쫓겨난 이후에 일어났다"고 재차 모든 의혹에 대해 반박했다.

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jyn2011@sportschosun.com