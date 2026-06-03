'박명수♥' 한수민, 1호 환자에 받은 '에르메스' 선물 공개 "행복한 하루"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 환자이자 오랜 지인에게 받은 뜻밖의 선물을 공개하며 감사 인사를 전했다.

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한수민은 3일 "2007년 처음 개업했을 때 1호 환자분이었다"며 "그때 OO님도 처음 사업을 시작해 서로 동갑으로 의지하고 응원하며 지냈던 친구"라고 소개했다.

이어 "오랜만에 큰 선물을 들고 수액을 맞으러 찾아왔다"며 환자이자 친구가 에르메스 선물을 건넨 사진을 공개했다.

그는 "내가 정말 힘들 때마다 위로해주고 응원해준 너무 감사한 사람"이라며 "오늘은 정말 행복한 하루였다"고 전하며 깊은 고마움을 드러냈다.

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앞서 한수민은 지난해 압구정동에 가정의학과 의원을 개원했다. 해당 의원은 기능의학과 비만 클리닉 등을 중심으로 진료를 제공한다. 고객들은 한수민의 병원에서 전체적인 몸 관리를 받으며 다이어트에 도움을 받고 있다.

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한편, 한수민은 개그맨 박명수와 결혼, 슬하 딸 하나를 두고 있다. 한수민 박명수 부부의 딸 민서 양은 예원학교 한국무용과 졸업 후 선화예고 한국무용과에 입학, 무용 엘리트 코스를 밟고 있다.

jyn2011@sportschosun.com