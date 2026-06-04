[오피셜]'손흥민 절친' 에릭센 어떡하나, 볼프스부르크 뒤통수 때리는 감독 선임 결정...'2부 강등' 후, 獨 3부 출신 감독 데려왔다

사진=에릭센 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]볼프스부르크가 파격적인 감독 선임을 결정했다.

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볼프스부르크는 3일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '토비아스 스트로블 감독이 볼프스부르크에 합류했다'고 공식 발표했다.

볼프스부르크는 '구단의 스포츠 리더십이 비로소 다시 완전체를 갖췄다. 스트로블이 새 감독으로 부임했다. 잉골슈타트 출신의 그는 독일 3부 리그 SC페를에서 왔다. 2028년 6월 30일까지 계약을 체결했다. 향후 코칭 스태프에 대한 자세한 내용을 발표할 예정이다'고 했다.

스트로블은 "나는 이곳이 나에게 딱맞는 곳이라는 느낌과 볼프스부르크에서의 역할이 특별하다는 느낌을 받았다. 이곳에 합류하여 새로운 것을 만들어 나갈 수 있다는 기회가 매력적으로 다가왔다. 긍정적인 마음으로 도전을 받아들일 것이다. 함께 일할 여정이 기대된다"고 소감을 전했다.

사진=볼프스부르크 SNS 캡처

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볼프스부르크는 2025~2026시즌 강등이라는 최악의 결과를 피하지 못했다. 1부 승격 이후 29시즌 동안 분데스리가에서 자리를 지켰던 볼프스부르크는 부진 끝에 침몰하고 말았다. 지난 26일 독일 파더보른의 홈 델룩스 아레나에서 열린 2025~2026시즌 데스리가 승강 플레이오프(PO) 2차전 원정 경기에서 파더보른에 1대2로 패했다. 1차전 0대0 무승부 이후 합산 스코어 1대2로 뒤지며, 차기 시즌 2부 강등이 확정됐다.

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2009년 분데스리가 우승, 2015년 DFB 포칼 우승 등 1997년 승격 이후 꾸준히 분데스리가의 강호로 자리매김했던 팀의 추락에 팬들은 실망감에 빠졌다. 올 시즌을 앞두고 팀에 부임해 주장 역할까지 맡았던 크리스티안 에릭센도 볼프스부르크의 추락을 막지는 못했다.

강등 이후 빠르게 팀 개편에 돌입한 볼프스부르크는 선수단 정리와 더불어 감독 선임 등의 작업에 돌입했다. 기존 감독인 디터 헤킹을 디렉터로 보직 전환하고, 새 감독으로 스트로블을 선임했다.

로이터연합뉴스

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다만 스트로블 선임이 올바른 결정일지는 미지수다. 스트로블은 선수 시절부터 주요 리그에서 활약한 경험은 없다. 이후 바이에른 지역에서만 감독으로 활동한 그는 피핀스리트를 시작으로 FC 슈바인푸르트, FC 아우크스부르크 등 3부 리그 혹은 각 구단의 리저브 팀 감독 수준에 머물렀다. 2025년부터 페를의 감독으로 활동하며 구단 최고 성적인 6위를 기록했으나, 페를은 3부리그 팀이다. 볼프스부르크를 다시 분데스리가로 승격시킬 감독 후보라고 기대받기에는 부족한 인물일 수 있다.

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팬들은 일단 유망한 감독 선임에 기대감을 먼저 내비쳤다. 일부 팬들은 '우리 팀에 온 것을 환영한다'고 밝혔다. 다만 스트로블이 볼프스부르크 팬들을 만족시킬 성적을 거둘지는 지켜봐야 할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com