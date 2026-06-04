[공식]나영석 '채널십오야', 자막 오기 논란 사과 "中 번역 중 '대만'을 '해외'로 표기, 상처 드려 죄송"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자]나영석 PD가 이끄는 유튜브 채널 '채널십오야'가 국가 표기 논란과 관련해 공식 사과했다.

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'채널십오야' 측은 지난 3일 공식 SNS를 통해 "이번 자막 번역 과정에서 대만 관련 표기로 인해 불편함과 상처를 느끼신 시청자 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "중국어 자막 내 '대만'이 '해외'로 표기됐다는 사실을 인지한 즉시 자막을 수정했다"며 "이후 다른 언어와 표현들에는 문제가 없는지, 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 전반적으로 확인했다. 다만 이 과정에서 사과가 늦어진 점에 대해 깊이 사과드린다"고 설명했다.

제작진은 "해당 문제는 번역 과정에서 발생한 실수였지만, 최종 검수 단계에서 이를 사전에 바로잡지 못한 책임은 전적으로 저희에게 있다"며 "이번 사안을 무겁게 받아들이고 있으며, 관련 의견들을 신중하게 살펴보고 있다"고 덧붙였다.

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그러면서 "채널십오야를 시청해주시는 시청자분들을 더욱 세심하게 고려했어야 함에도 불구하고 부족한 검수로 인해 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "이번 일을 계기로 번역 및 자막 검수 절차를 더욱 강화해 유사한 문제가 반복되지 않도록 최선을 다하겠다"고 재차 고개를 숙였다.

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끝으로 제작진은 "이번 일을 계기로 번역 및 자막 검수 절차를 더욱 강화해 유사한 문제가 반복되지 않도록 최선을 다하겠다"고 다시 한 번 강조하며 재발 방지를 약속했다.

한편 이번 논란은 지난달 29일 공개된 '채널십오야' 콘텐츠 '세븐틴 단합대회' 두 번째 에피소드에서 비롯됐다. 영상 속 '대만'이라는 표현이 중국어 자막에서는 '해외'로 표기되면서 논란이 불거졌고, 이후 일부 시청자들의 항의가 이어졌다.

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특히 대만 시청자들 사이에서는 불만의 목소리가 이어졌다. 일부 현지 시청자들은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 "대만은 대만이다. 우리 이름을 지우지 말아달라", "의도된 것이 아니더라도 불쾌하다", "표기 하나로도 존재가 지워진 느낌"이라는 반응을 보이며 아쉬움을 드러냈다.

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다음은 '채널십오야' 측 사과문 전문

안녕하세요. 채널십오야입니다.

먼저 이번 자막 번역 과정에서 대만 관련 표기로 인해 불편함과 상처를 느끼신 시청자 여러분께 진심으로 사과드립니다.

중국어 자막 내 '대만'이 '해외'로 표기가 되었다는 사실을 인지한 즉시 자막을 수정하였고, 이후 다른 언어와 표현들에는 문제가 없는지와 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 전반적으로 확인 하였습니다. 다만 이 과정에서 사과가 늦어진 점에 대해서도 깊이 사과드립니다.

해당 문제는 번역 과정에서 발생한 실수였으나, 최종 검수 단계에서 이를 사전에 바로잡지 못한 책임은 전적으로 저희들에게 있습니다. 저희는 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있으며, 관련 의견들을 신중하게 살펴보고 있습니다.

채널십오야를 시청해주시는 시청자분들을 더욱 세심하게 고려했어야 함에도 불구하고, 부족한 검수로 인해 실망을 드린 점 진심으로 사과드립니다.

이번 일을 계기로 번역 및 자막 검수 절차를 더욱 강화하여 유사한 문제가 반복되지 않도록 최선을 다하겠습니다.

항상 채널십오야를 사랑해주시는 시청자 여러분께 감사드리며, 이번 일로 불편함과 상처를 느끼신 분들께 다시 한번 사과드립니다.